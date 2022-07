99 Group Raih Pendanaan US$ 52 Juta untuk Ekspansi

Jakarta, Beritasatu.com – 99 Group, induk perusahaan yang mengoperasikan platform properti online di Asia Tenggara, mendapatkan pendanaan seri C senilai US$ 52 juta. Suntikan dana sebesar US$ 37 juta telah dirampungkan pada penutupan pertama. Sementara US$ 15 juta lagi disalurkan secara bertahap hingga beberapa bulan ke depan.

Lead investor pendanaan US$ 52 juta adalah GAW Capital Partners, perusahaan manajemen pendanaan ekuitas swasta yang fokus di pasar real estate Asia Pasifik dan beberapa high barrier-to-entry pasar global.

"Pendanaan ini menggandakan total modal yang dikumpulkan 99 Group menjadi lebih dari dua kali lipat, yaitu di atas US$ 80 juta," kata CEO 99 Group Darius Cheung dalam keterangan tertulisnya Jumat (29/7/2022).

Darius mengatakan dana investasi ini akan dimanfaatkan untuk mengoptimalkan potensi pasar di Singapura dan Indonesia serta melanjutkan inovasi, riset, pengembangan, dan ekspansi pasar baru di ASEAN.

“Kami melihat peluang bagus di Asia Tenggara di tengah pasar global yang serba tak menentu. Ini merupakan waktu tepat untuk meningkatkan modal, memiliki neraca keuangan kuat akan membuat 99 Grou dapat ekspansi dan membidik potensi merger and acquisition,” jelas Darius.

GAW Capital Partners memiliki total aset US$ 35,2 miliar yang diinvestasikan ke beberapa sektor real estate seperti residensial, perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen, hotel, dan gudang logistik.

Investasi pertama GAW Capital Partners dalam proses pembenahan Hotel Roosevelt di Hollywood, Los Angeles, AS 2 dekade lalu. Sejak saat itu, kekuatan GAW tumbuh secara global dan kini banyak proyek yang dimiliki mulai Menara DUO & Galleria di Singapura, Cityplaza One, Three & Four, People’s Place di Hong Kong, Intercontinental Hotel di Hong Kong, Skybridge di Shanghai, dan beberapa proyek lainnya.

