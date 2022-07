Bursa AS Naik, Tutup Juli dengan Raihan Terbaik Sejak 2020

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street ditutup menguat pada hari ketiga berturut-turut Jumat (29/7/2022) didukung pendapatan perusahaan teknologi. Meski demikian investor masih khawati tentang lonjakan inflasi dan resesi ekonomi.

Rata-rata indeks utama bursa AS naik secara mingguan dan meraih bulan terbaik pada 2022. Dow Jones Industrial Average di bursa AS naik 315,50 poin, atau hampir 1%, menjadi 32.845,13. S&P 500 melonjak 1,4% menjadi 4.130,29, dan Nasdaq Composite bertambah 1,9% mencapai 12.390,69.

Untuk minggu ini, Dow Jones bertambah 3%, sedangkan S&P 500 dan Nasdaq Composite masing-masing naik sekitar 4,3% dan 4,7%.

Dow naik 6,7% pada bulan Juli, S&P 500 bertambah 9,1% bulan ini dan Nasdaq Composite naik sekitar 12,4%. Pencapaian ketiga indeks ini merupakan kenaikan bulanan terbesar sejak 2020.

Kinerja itu sangat kontras dari Juni ketika bursa AS jatuh. Bursa AS berbalik menguat karena kekhawatiran investor soal langkah agresif kenaikan suku bunga Federal Reserve (the Fed) mulai berkurang.

Namun sejumah hal yang menjadi kekhawatiran investor adalah tingkat inflasi dan perang Rusia di Ukraina yang berpotensi menekan bursa AS. Pada Jumat, Biro Analisis Ekonomi melaporkan bahwa indeks pengeluaran konsumsi pribadi bulan Juni naik 6,8% dalam basis 12 bulan. Indikator inflasi yang diawasi ketat The Fed ini mencapai level tertinggi sejak Januari 1982.

Sementara Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan, berada 51,5 bulan Juli, sedikit naik dari pembacaan awal.

Kenaikan bursa AS Jumat tak lepas dari dua saham berkapitalsiasi besar. Saham Amazon melonjak hampir 10,4% setelah raksasa e-commerce itu melaporkan penjualan lebih kuat dari perkiraan pada kuartal sebelumnya. Sementara Apple naik 3,2% setelah membukukan pendapatan iPhone lebih baik dari perkiraan.

Chevron dan Exxon Mobil juga membukukan hasil baik dari perkiraan sehingga kedua saham itu naik masing-masing sebesar 8,9% dan 4,6%.

Di sisi lain saham Roku merosot 23,1% setelah kinerja perusahaan meleset dari target karena lesunya iklan. Produsen chip Intel turun 8,6% setelah hasil kuartalannya jauh dari harapan.

Lebih dari setengah perusahaan S&P 500 telah melaporkan pendapatan, dengan 72% kinerja perusahaan melebihi ekspektasi, data FactSet menunjukkan.

Sumber: CNBC