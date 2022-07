Harga Minyak Naik karena Proyeksi OPEC+ Pertahankan Produksi

New York, Beritasatu.com - Harga minyak naik di perdagangan Eropa pada Jumat (29/7/2022) karena trader beralih ke pertemuan OPEC+ minggu depan.

Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman September, yang akan berakhir pada Jumat, naik US$ 2,89 jadi US$ 110,03 per barel. Sementara kontrak Oktober yang lebih aktif naik US$ 2,30 menjadi US$ 104,13.

Advertisement

BACA JUGA

Harga Minyak Mentah Naik di Tengah Potensi Resesi

Sementara mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 3,4% menjadi US$ 99,67. Kedua kontrak minyak mencatat kerugian bulanan kedua, masing-masing turun 4,6% dan 6,8%.

Pelemahan dolar dan penguatan bursa saham memberikan dukungan harga minyak pada Jumat. Penurunan dolar membuat harga minyak lebih murah bagi pembeli dengan mata uang lain.

Bursa global, yang sering bergerak seiring dengan minyak, naik karena harapan bahwa pengetatan moneter AS tidak akan hawkish seperti yang diperkirakan setelah angka pertumbuhan ekonomi mengecewakan.

"Sentimen bergeser antara risiko resesi ekonomi pada semester kedua dan pasar (minyak) yang secara fundamental kekurangan pasokan," kata Managing Partner SPI Asset Management, Stephen Innes.

BACA JUGA

Pascarapat Produksi OPEC+, Harga Minyak Mentah Dunia Melemah

Adapun brent futures bulan depan dijual dengan premi meningkat.

"Pasar minyak di Eropa jauh lebih ketat daripada di AS, hal ini tercermin dalam kurva forward Brent yang turun tajam," kata analis Commerzbank, Carsten Fritsch.

Pendorong utama kenaikan harga minyak adalah pertemuan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutu yang dipimpin Rusia, atau OPEC+, pada 3 Agustus.

Sumber OPEC+ mengatakan kelompok itu akan mempertimbangkan menjaga produksi minyak tidak berubah untuk September. Dua sumber OPEC+ mengatakan pertemuan akan membahas kenaikan moderat.

Keputusan OPEC+ tidak menaikkan produksi akan mengecewakan Amerika Serikat (AS) setelah Presiden AS Joe Biden mengunjungi Arab Saudi bulan ini dengan harapan mencapai kesepakatan membuka keran produksi.

Sejumlah analis mengatakan akan sulit bagi OPEC+ untuk meningkatkan pasokan, mengingat banyak produsen berjuang memenuhi kuota produksi.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC