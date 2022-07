Harga Emas Berbalik Arah Menguat karena Pelemahan Dolar

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas berbalik arah menguat ke level tertinggi dalam beberapa minggu pada Jumat (29/7/2022). Daya tarik safe-haven mendapatkan dorongan karena dolar tertekan menyusul lonjakan inflasi AS.

Harga emas di pasar spot naik 0,4% menjadi US$ 1.761,59 per ons dan emas berjangka AS naik 0,7% menjadi US$ 1.762,9.

Sementara pengeluaran konsumen AS meningkat lebih dari yang diharapkan pada Juni, dengan inflasi bulanan melonjak paling besar sejak 2005.

Merespons itu, dolar langsung melemah 0,3% setelah data dirilis. Hal ini memungkinkan emas melanjukan kenaikannya.

"Pelemahan dolar karena pasar menggali lebih dalam data, sehingga membuat harga emas naik," kata analis RJO Futures, Daniel Pavilonis.

Emas turun secara bulanan untuk keempat kalinya berturut-turut. Pencapaian harga emas ini telah merosot lebih US$ 300 sejak naik melewati level US$ 2.000 per ons pada Maret, karena The Fed menaikkan suku bunga cepat. Dampaknya dolar menjadi pilihan di tengah meningkatnya risiko resesi.

"Jika kita mendapatkan data inflasi yang lebih bermasalah, The Fed harus lebih agresif," kata analis Kitco Metals, Jim Wyckoff.

Kenaikan inflasi meningkatkan biaya peluang memegang emas yang tidak menghasilkan imbal hasil. Namun emas mendapat kelonggaran, menguat lebih 1% karena persepsi sikap yang kurang agresif dari Ketua Fed Jerome Powell pada Rabu (27/7/2022) menyusul perkiraan kenaikan 75 basis poin.

Harga perak naik 1,4% menjadi US$ 20,26 per ons, platinum menguat 0,8% pada US$ 894,88, dan paladium melonjak 2,2% menjadi US$ 2.122,58.

Sementara konsumen emas terbesar kedua India meluncurkan pertukaran emas batangan internasional pertama dalam rangka transparansi ke pasar.

