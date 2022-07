Menko Airlangga: ESG Berkorelasi Positif pada Kinerja Perusahaan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pidato sambutan secara virtual di acara Executive Seminar on Business: Optimizing ESG and Corporate Performance towards Business Sustainability, yang diselenggarakan oleh Forum Ekselen Bisnis Indonesia (Febindo) dan Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) di Jakarta, Kamis 28 Juli 2022. (Foto: Febindo)