Askrindo Syariah Raih Penghargaan Human Capital Award 2022

Bandung, Beritasatu.com - Askrindo Syariah berhasil mendapatkan dua penghargaan dalam acara Human Capital on Resilience Excellence Award 2022 yang diselenggarakan oleh First Indonesia Magazine pada Jumat (29/7/2022) di Bandung, Jawa Barat.

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah meraih penghargaan kategori perusahaan The Best Employee Value Performance, The Best HC in Digital Transformation, The Most Resilience Company 2022. Askrindo Syariah juga meraih penghargaan kategori The Best CEO kepada Subagio Istiarno.

Plt Direktur Utama Askrindo Syariah, Subagio Istiarno mengatakan, penghargaan yang diterima ini merupakan salah satu wujud pengembangan sumber daya manusia di Askrindo Syariah selama satu dekade (10 tahun).

Subagio menambahkan, sumber daya manusia atau Human Capital (HC) adalah aset yang sangat berharga di sebuah perusahaan, oleh karena itu harus dijaga dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Kompetensi dan kualitas HC harus terus ditingkatkan, baik hard skill maupun soft skill-nya.

