Mendag: Harga Migor Curah Jawa-Bali di Bawah Rp 14.000

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan rutin melakukan kunjungan ke pasar rakyat untuk memantau pergerakan harga barang kebutuhan pokok. Dari pantauan tersebut, harga minyak goreng (migor) curah hasil domestik market obligation (DMO) di beberapa wilayah sudah menunjukkan tren penurunan. Bahkan di pulau Jawa-Bali harganya sudah di bawah harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp 14.000 per liter.

"Di Kalimantan harga migor memang masih Rp 14.500 karena refinery-nya tidak ada, tetapi yang lain seperti di Jawa-Bali sudah di bawah Rp 14.000. Yang masih mahal itu di Papua, harga migor di atas Rp 20.000, sehingga harus diintervensi. Kita akan drop dalam jumlah yang besar ke sana," kata Zulkifli Hasan dalam pertemuannya dengan para pemimpin redaksi media nasional, Jumat (29/7/2022).

Mendag menyampaikan, masyarakat dapat membeli minyak goreng curah rakyat (MGCR) di titik penjualan yang telah ditentukan. Hingga saat ini telah tersedia di 17.762 pengecer mitra pelaku usaha jasa logistik dan eceran (PUJLE) yang tersebar di 271 kabupaten/kota di 27 Provinsi dengan tanda khusus/spanduk HET.

Untuk barang kebutuhan pokok lain, harganya juga terpantau stabil. Misalnya harga cabai turun menjadi Rp 70.000 per kg yang sebelumnya Rp 130.000 per kg karena sudah mulai panen. Bawang merah juga turun menjadi Rp 40.000 per kg dari sebelumnya Rp 60.000 per kg.

"Untuk beras, harganya masih stabil, tidak naik. Kalau daging, harganya stabil tetapi masih tinggi. Kemarin Rp 150.000 per kg, sekarang sudah Rp 135.000 per kg. Telur dari Rp 32.000 per kg sekarang Rp 27.000 per kg. Daging ayam dari Rp 52.000 sekarang Rp 35.000. Untuk kedelai dan jagung juga masih stabil," ungkap Mendag.

