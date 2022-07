Modernland Realty Raih Tiga Penghargaan di Ajang HCREA 2022

Jakarta, Beritasatu.com - PT Modernland Realty Tbk berhasil membawa pulang tiga penghargaan dalam ajang Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2022 yang diselenggarakan oleh First Indonesia Magazine pada Jumat (29/7/2022) di Bandung, Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan secara obyektif dan independen oleh tim penilai yang menjadi dewan juri, Modernland Realty dinobatkan sebagai The Best Recruitment dan The Best Organization Structure.

Selain itu, Vice President Director PT Modernland Realty Tbk, Dharma Mitra Sigamani juga berhasil meraih penghargaan sebagai The Best Leadership Development Focus on Human Capital.

"Penghargaan HCREA 2022 tentunya sangat membanggakan bagi perseroan yang hingga saat ini selalu semangat memberikan yang terbaik di industri properti Indonesia. Seluruh pencapaian tersebut tentu tidak lepas dari beragam inisiatif strategis yang telah diciptakan oleh manajemen," ujar Dharma Mitra Sigamani, dalam keterangan persnya, Sabtu (30/7/2022).

Ditambahkan Dharma Mitra Sigamani, tantangan yang cukup tinggi di industri properti Indonesia, terutama akibat dari pandemi Covid-19, bisa dihadapi Modernland Realty karena memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yang selalu melakukan inovasi menjawab kebutuhan masyarakat akan produk properti yang berkualitas tinggi dan menguntungkan.

"Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga di sebuah perusahaan, yang harus dijaga dan dikelola. Terbukti, pada tahun 2021 lalu, perseroan berhasil membukukan penjualan pemasaran sebesar Rp 1,4 triliun," tambahnya.

Sumber: Investor Daily