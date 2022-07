Program Pengelolaan Sampah Jadi Energi Berbuah Prestasi

Jakarta, Beritasatu.com – Subholding Upstream Pertamina melalui PT Pertamina Hulu Indonesia Regional 3-Kalimantan Zona 8 PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) meraih penghargaan Best of The Best dalam E2S Proving League 2022 yang diumumkan Jumat (29/7/2022). PHM yang mengusung program Kampung Energi Wasteco atau pengelolaan sampah menjadi energi juga menyabet penghargaan Platinum untuk Kategori Impact on Environment Program.

Wasteco atau Waste to Energy for Community, merupakan program pengelolaan sampah menjadi energi yang bermanfaat bagi masyarakat. Program ini dilatarbelakangi masalah lingkungan, yakni volume sampah di tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) Manggar di Balikpapan, Kalimantan Timur yang tidak terkelola dengan baik, tetapi menyimpan potensi gas methane.

Head of Communication, Relations & CID PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) Frans Alexander A Hukom, mengatakan PHM memiliki komitmen kuat dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan. "Program tahun ini sudah dilakukan untuk bidang ekonomi dan infrastruktur, kesehatan dan nutrisi, lingkungan dan energi alternatif, pendidikan & riset serta kebudayaan," kata dia dalam keterangan tertulisnya Sabtu (30/7/2022).

Melalui program Wasteco, lanjut Frans, PHM melakukan penangkapan sumber gas methane di landfill, pembentukan kelompok pengelola gas methane, perawatan fasilitas jaringan pipa distribusi termanfaatkan 583.200 m3/tahun. Selain itu, penyediaan jaringan pipa distribusi sepanjang 7.640 m," ujar

Saat ini TPAS Manggar sudah membuat replikasi di TPA Tanjung dan Bontang Lestari Kaltim, lalu Desa Taro Bali. TPAS Manggar kini menjadi sentra edukasi waste to energy.

Sebanyak 22 peserta peraih dan kandidat emas PROPER 2020-2021 di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengikuti E2S Proving League 2022 bertajuk “CSR Collaboration : Building Community Resilience and Local Livelihoods Generation” yang telah digelar pada Sabtu-Minggu, 23-24 Juli 2022.

Pakar CSR dari Universitas Padjajaran yang juga Ketua Dewan Juri E2S Proving League 2022 Risna Resnawaty mengatakan program-program CSR yang disertakan pada Proving League 2022 memberikan dampak bagus pada masyarakat sekitar lokasi operasional perusahaan.

Risna mengatakan pada tahun ini program yang ditampilkan lebih variatif dan memiliki banyak inovasi dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan adalah kemandirian masyarakat, terutama setelah program selesai dilakukan.

Dewan Juri lainnya, Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, menambahkan sacara keseluruhan program yang telah dilakukan perusahaan sudah bagus. Karena itu, komunikasi dan penyampaian kegiatan tersebut kepada publik secara massif menjadi penting untuk dilakukan.

