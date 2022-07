Begini Siasat Investasi di Tengah Ancaman Resesi

Jakarta, Beritasatu.com - Isu utama yang jadi perhatian para pelaku pasar saat ini adalah soal potensi resesi yang disebabkan kenaikan suku bunga The Federal Reserve sehingga membuat kinerja para emiten pada kuartal II-2022 di bawah ekspektasi analis.

Kenaikan suku bunga the Fed sendiri diperkirakan masih terjadi untuk beberapa bulan ke depan atau hingga terdapat indikasi penurunan inflasi di AS. Sebelumnya, inflasi AS naik ke 9,1% yoy di Juni 2022, tertinggi sejak 1981. Antisipasi kenaikan Fed Rate juga menjadi perhatian utama pelaku pasar di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, praktisi pasar modal Indonesia Hans Kwee mengatakan, lazimnya pada saat suku bunga The Fed naik akan diikuti oleh pasar, namun ada yang menarik dalam kenaikan suku bunga The Fed kali ini di mana pasar mengalami penurunan. Hal itu bisa terjadi karena pasar khawatir akan terjadi resesi.

Apabila terjadi resesi maka akan terjadi kesulitan supply chain dan menurunkan permintaan komoditas. “Ke depannya Fed Fund Rate diperkirakan kembali meningkat pada tahun 2023 dan kembali menurun pada 2024 mendatang,” jelasnya dalam diskusi panel Emiten Talk, baru-baru ini.

Ia menambahkan, saat ini prospek pasar eropa sedang suram ditambah dengan meningkatnya harga komoditas batu bara, dominasi asing pada pasar modal juga berkurang. “Dikhawatirkan IHSG sulit untuk menembus level 7.000 pada akhir tahun ini, dan diproyeksikan bangkit pada level 6.000 dan 7.000,” ujarnya.

