Sidak Pasar di Jatim, Mendag Zulkifli Hasan: Harga-harga Stabil

Surabaya, Beritasatu.com- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan melakukan sidak ke Pasar Keputran Jl. Urip Sumoharjo, Keputran, Kec. Tegalsari Surabaya, Sabtu (30/7/2022) malam. Dari tinjauan di pasar induk tersebut, harga bahan pokok terpantau stabil. Bahkan ada komoditas yang turun harganya.

Cabai merah besar, jika sebelumnya harga per kilogramnya Rp 95.000, turun menjadi Rp 55.000 per kilogram. Sedangkan harga bahan pokok yang lain terpantau stabil. Misalnya cabai kecil dijual pedagang dengan harga Rp 55.000 per kilogram. Kentang dijual dengan harga Rp 12.000 per kilogram, sementara bawang merah Nganjuk berkisar antara Rp 24.000 - Rp 26.000 per kilogram.

Atas kondisi ini, Mendag Zulkifli Hasan pun mengacungi jempol sekaligus mengapresiasi kinerja Gubernur Khofifah yang mampu menjaga harga bahan pokok (bapok) di Jatim terus stabil.

“Saya terima kasih Bu Gubernur, berkat kepemimpinannya Ibu Gubernur harga-harga di sini cepat sekali stabil. Bahkan cenderung turun harganya menjadi lebih murah," pujinya.

Mendag mengajak semua pihak untuk terus menjaga kestabilan harga bahan pokok ini. Dengan begitu inflasi yang cukup tinggi di bulan kemarin bisa kembali diturunkan.

