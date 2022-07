Sukses Bangun Reputasi, Pegadaian Raih Tiga PR Persons Award 2022

Jakarta, Beritasatu.com- PT Pegadaian meraih tiga penghargaan sekaligus s di ajang PR Persons Award 2022 karena dinilai sukses membangun reputasi perusahaan oleh lembaga riset dan media The Iconomic. Pegadaian diganjar penghargaan dalam gelaran Indonesia Public Relations Summit 2022 yang bertema “Rebuilding with Reputation” yang digelar di Jakarta, 28-29 Juli 2022.

Dalam acara tersebut, PT Pegadaian meraih The Winner Corporate Reputation Award in Special Financing Category. Sementara itu Sekretaris Perusahaan R. Swasono Amoeng Widodo mendapatkan penghargaan PR Person in Building Corporate Reputation. Sementara Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan Basuki Tri Andayani memperoleh penghargaan Indonesian Most Prominent PR Persons.

Kriteria penilaian pemenang PR Persons Awards 2022 ditentukan berdasarkan tiga komponen. Pertama exposure, yakni keterkenalan (personal brand awareness) di kalangan media maupun publik. Kedua influence, yaitu memiliki pengaruh dari sisi pembentukan opini dan pemikiran media maupun publik. Dan ketiga creativity, artinya memiliki pendekatan yang dinamis dan kreatif dalam menjalankan komunikasi institusinya.

Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian Basuki Tri Andayani yang hadir sebagai penerima penghargaan mengatakan, apresiasi tersebut merupakan kebanggaan bagi seluruh Insan Pegadaian. Atas nama manajemen dan seluruh Insan Pegadaian, ia mengucapkan terima kasih kepada The Iconomics atas penghargaan yang diberikan.

“Program-program, produk maupun layanan perusahaan yang baik dan bermanfaat merupakan wujud nyata dari citra perusahaan yang harus diceritakan kepada khalayak. Oleh karena itu PR harus mengkomunikasikan value dalam rangka membangun reputasi perusahaan. Lebih dari itu, PR juga harus meng-create value agar seluruh stakeholder mempunyai opini yang positif terhadap perusahaan,” ujar Basuki.

Lebih lanjut, Basuki mengatakan bahwa upaya membangun reputasi, tidak hanya merupakan tugas PR semata. Semua orang dalam organisasi mempunyai peran yang tidak kalah penting dalam membangun reputasi perusahaan melalui karya terbaik yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

“Kami berharap penghargaan ini memberikan motivasi kepada seluruh Insan Pegadaian untuk terus mempersembahkan kontribusi terbaik sejalan dengan budaya AKHLAK, yang terdiri dari nilai-nilai Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Kami juga sangat berterima kasih kepada lebih dari 19 juta nasabah yang terus memanfaatkan produk dan layanan Pegadaian”.

Sementara itu, CEO dan Founder The Iconomics Bram S. Putro mengatakan Indonesia Public Relations Summit 2022 merupakan ajang bagi Insan PR di Indonesia untuk mengasah diri serta sebagai sarana untuk sharing serta meningkatkan pengetahuan dan kompetensi sejalan dengan dinamika bisnis.

“Selain pemberian penghargaan, acara dirangkai dengan workshop selama dua hari. Hal ini dilakukan agar para Insan PR dapat terus meng-update pengetahuan dan kompetisi di tengah perkembangan dunia yang makin disruptif,” ujarnya.

