Sri Mulyani: Dampak Resesi AS Akan Terasa hingga Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, resesi ekonomi Amerika Serikat (AS) akan berdampak ke ekonomi Indonesia. Sebab, AS adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia.

"Jadi, kalau ekonomi AS melemah, ekspor Indonesia ke negara itu dan harga komoditas bisa turun," kata Menkeu, akhir pekan lalu.

Secara teknikal, ekonomi AS sudah masuk resesi, lantaran terkontraksi 1,6% pada kuartal I-2022 dan kuartal berikutnya 0,9%. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor Indonesia ke AS Juni 2022 mencapai US$ 2,46 miliar. AS menempati posisi tiga besar negara tujuan ekspor nasional di bawah Tiongkok dan India masing-masing US$ 5,09 miliar dan US$ 2,53 miliar.

Menkeu melanjutkan, ketidakpastian global yang menanjak menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Alhasil, kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja, karena inflasi di berbagai negara melonjak.

Dia menambahkan, lonjakan inflasi di berbagai negara maju, seperti AS, Inggris, dan negara kawasan Eropa sangat berpengaruh terhadap Indonesia. Sebab, hal itu akan direspons oleh bank-bank sentral terkait dengan memperketat likuiditas dan menaikkan suku bunga secara agresif. Imbasnya, terjadi arus modal keluar (capital outflow) dari negara pasar berkembang (emerging market), termasuk Indonesia.

“Capital outflow bisa memengaruhi nilai tukar rupiah, suku bunga, bahkan inflasi di Indonesia," kata dia.

Sumber: Investor Daily