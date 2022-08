Garuda Indonesia Berhasil Tekan Rugi hingga 41%

Jakarta, Beritasatu.com – PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) berhasil menekan kerugian hingga 41,5% pada kuartal I-2022 menjadi US$ 226,79 juta dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar US$ 387,8 juta.

Alhasil, rugi komprehensif Garuda Indonesia yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turun US$ 161,2 juta atau Rp 2,38 triliun pada tiga bulan pertama tahun ini.

Advertisement

Berdasarkan laporan keuangan interim yang tidak diaudit, pendapatan usaha Garuda Indonesia dari penerbangan tidak berjadwal pada kuartal I-2022 naik menjadi US$ 24 juta dari US$ 22,78 juta pada kuartal I-2021. Kenaikan juga terjadi pada pendapatan usaha lainnya yang menjadi sebesar US$ 55,5 juta dari US$ 52 juta.

Sementara itu, pendapatan usaha dari penerbangan berjadwal GIAA sepanjang kuartal I-2022 turun tipis menjadi US$ 270,5 juta dari US$ 278,2 juta pada periode sama tahun lalu.

Pada sejumlah pos beban usaha, GIAA terpantau telah menekan beban operasional penerbangan sebanyak US$ 91,55 juta pada Januari-Maret 2022 menjadi US$ 300,7 juta.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily