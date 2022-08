Manufaktur Tiongkok Menyusut, Bursa Asia Dibuka Bervariasi

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka bervariasi pada perdagangan hari ini, Senin (1/8/2022). Aktivitas pabrik Tiongkok Juli terkontraksi karena kemunculan kasus baru Covid-19 dan melemahnya permintaan global.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,31%, indeks komposit Shanghai turun 0,64%, Hang Seng Hong Kong turun 0,92%, S&P/ASX 200 naik 0,32%, Kospi Korsel naik 0,27%.

Advertisement

Indeks manajer pembelian manufaktur (PMI) versi resmi dari pemerintah turun menjadi 49,0 pada Juli dari 50,2 pada Juni. Indeks 50 poin memisahkan kontraksi dengan ekspansi. PMI manufaktur menurut survei analis yang dilakukan Reuters sebelumnya memperkirakan akan meningkat menjadi 50,4.

BACA JUGA

Bursa Asia Menguat Menyusul Penutupan Positif Wall Street

Angka Juli tersebut adalah yang terendah dalam tiga bulan, dengan sub-indeks untuk output, pesanan baru, dan ketenagakerjaan semuanya terkontraksi. Investor saat ini menunggu data PMI manufaktur Tiongkok versi swasta yang akan dirilis Caixin/Markit. Perkiraan awal, PMI manufaktur Caixin/Markit Juli ada di angka 51,5 atau tururn dari 51,7 di Juni.

Harga minyak mentah berjangka tergelincir. Minyak mentah berjangka WTI AS turun 1,27% menjadi $97,37 per barel, sementara minyak mentah Brent turun 1,06% menjadi $102,87 per barel.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com