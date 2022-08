IHSG Dibuka Positif Jelang Pengumuman Data Inflasi Juli

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,5% ke 6.985,6 pada awal perdagangan hari ini, Senin (1/88/2022). Hari ini, BPS akan mengumumkan data inflasi Juli. Perkiraan analis, inflasi Juli sebesar 2,86% naik dari 2,63% realisasi inflasi Juni.

Saham teknologi AS bangkit kembali di tengah nada Dovish Fed. Sektor teknologi berkinerja relatif baik selama lockdown. AMZN dan AAPL membukukan kinerja yang solid, mendorong Nasdaq naik nyaris 2%. Wall Street mencatat kenaikan dua minggu berturut-turut. Apresiasi saham teknologi sejalan dengan nada dovish atau The Fed, setelah PDB AS 2Q22 secara resmi mencatat resesi (Q-II 2022 -0,9% QoQ; Q-I-2022 -1,6% QoQ). AMZN naik setelah pertumbuhan pelanggan setia Amazon Prime meningkatkan proyeksi pendapatan Q-III 2022. Sementara itu, AAPL berhasil mengatasi kekurangan pasokan suku cadang, dan permintaan iPhone terus berlanjut. Sementara itu, kenaikan pada US Employment Cost Index 2Q22 +1,3% (QI-2022 +1,4%); dan Pengeluaran Pribadi Juni +1,1% (Mei +0,3%), menjaga inflasi tetap tinggi.

Tidak akan ada FOMC Meeting di bulan Agustus, mendorong IHSG untuk membentuk pola pergerakannya sendiri. The Fed juga membatalkan Rapat FOMC periode Oktober 2022, kecuali dalam keadaan mendesak seperti kenaikan inflasi. Dengan asumsi target FFR akhir tahun 2022 adalah 3,25%-3,50%; dengan proyeksi kenaikan FFR masing-masing sebesar 50 bps pada bulan September, dan 25 bps pada bulan November dan Desember. NHKSI Research melihat tekanan terhadap IHSG saat ini didominasi oleh sentimen negatif eksternal. Sentimen domestik yang mempengaruhi pergerakan IHSG selama Agustus adalah inflasi inti Juli YoY (survei 2,86%; Juni 2,63%) yang masih rendah, sementara pertumbuhan PDB di Q-II 2022 dipertahankan pada 5% YoY, dan Rupiah menguat ke Rp 14.800/USD pada akhir Juli 2022.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 naik 0,51% ke kisaran 466,27, indeks LQ45 naik 0,59% ke kisaran 984,4, JII naik 0,73% ke 602,36.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,31%, indeks komposit Shanghai turun 0,64%, Hang Seng Hong Kong turun 0,92%, S&P/ASX 200 naik 0,32%, Kospi Korsel naik 0,27%.

