Harga CPO Naik, Laba Austindo Nusantara Jaya Melesat 66,1%

Jakarta, Beritasatu.com - PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) kantongi untung sebesar US$ 19,3 juta di semester I 2022, atau melesat 66,1% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didominasi oleh penjualan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK).

Direktur Utama Austindo Nusantara Jaya Lucas Kurniawan mengatakan, selama lima bulan pertama tahun 2022, tren harga CPO terus meningkat, namun mulai mengalami penurunan karena keputusan Pemerintah Indonesia untuk menerapkan larangan ekspor CPO dan produk turunannya dalam upaya menstabilkan harga minyak goreng dalam negeri.

“Kami mencatat HJR untuk CPO sebesar US$ 1.043/mt pada semester pertama tahun 2022, 45,1% lebih tinggi dari HJR periode yang sama tahun 2021, yaitu sebesar US$ 719/mt. Sedangkan HJR untuk PK pada semester pertama tahun 2022 sebesar US$ 777/mt, 57,0% lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2021, yaitu sebesar US$ 495/mt,” jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (1/8/2022).

Meski demikian, ANJT tetap mampu membukukan pendapatan sebesar US$ 144,1 juta atau meningkat 19,7% secara tahunan. Kenaikan pendapatan ini ditpan goleh tingginya Harga Jual Rata-Rata (HJR) CPO dan juga PK.

Secara rinci, penjualan CPO dan PK berkontribusi sebesar 98,8% terhadap total pendapatan perusahaan atau sebesar US$ 142,3 juta dibandingkan dengan US$ 119,4 juta atau 99,2% pada periode yang sama tahun 2021.

Kemudian, penjualan sagu berkontribusi sebesar US$ 845,900 dari total pendapatan di semester pertama 2022, naik US$ 438,100 dibandingkan periode yang sama tahun 2021, karena meningkatnya volume dan harga penjualan.

Lebih lanjut, pendapatan dari penjualan edamame berkontribusi sebesar US$ 657,100, naik sebesar 178,5% dari US$ 235,900 di periode yang sama tahun 2021. Kenaikan tersebut disebabkan lebih tingginya volume penjualan edamame segar dan beku dan harga jual edamame beku. ANJ memulai operasi komersial produk edamame beku pada kuartal III 2021.

Sumber: Investor Daily