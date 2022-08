Aktivitas Manufaktur Melambat, Harga Minyak Mentah Turun

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah turun tajam pada hari Senin (1/8/2022) karena data manufaktur yang lemah dari Tiongkok dan Eropa membebani permintaan ke depan, sementara investor bersiap untuk pertemuan pejabat OPEC minggu ini dan produsen minyak mentah utama lainnya.

Pada penutupan Senin, minyak mentah berjangka Brent melemah 3,79% ke $100,03 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate AS mengakhiri hari di $93,89 per barel, turun 4,8% atau $4,73.

Selasa pagi ini (2/8/2022) di Asia, Brent relatif datar di US$ 100 per barel, sedangkan WTI juga datar di US$ 93,9.

Penembusan harga Brent di bawah level support $102,68 dapat memicu penurunan ke kisaran $99,52 hingga $101,26, kata analis teknis Reuters Wang Tao.

Pabrik-pabrik di seluruh Asia dan Eropa berjuang pada bulan Juli karena lesunya permintaan global dan pembatasan ketat Covid-19 Tiongkok memperlambat produksi, menambah kekhawatiran tentang ekonomi yang meluncur ke dalam resesi.

Sumber: CNBC.com