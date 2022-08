Astrindo Nusantara Infrastruktur Akuisisi Perusahaan Batu Bara Hong Kong

Jakarta, Beritasatu.com - PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI), emiten investasi yang berfokus pada infrastruktur energi terintegrasi mengakuisisi PTT Mining Ltd Hongkong (PTTML), yang saat ini memiliki beberapa konsesi tambang batu bara, antara lain di Brunei Darussalam, Madagaskar dan tiga tambang batu bara di Kalimantan, Indonesia, dengan nilai akuisisi sebesar US$ 471 juta atau sekitar Rp 7 triliun (kurs Rp 14.880 per dolar AS)

"Akuisisi PTTML memiliki peluang yang sangat baik melihat harga batu bara saat ini. Namun, niat kami membeli tambang batu bara dimulai jauh sebelum lonjakan harga baru-baru ini,” kata Direktur Utama Astrindo Ray Anthony Gerungan, dalam keterangan resmi, Selasa (2/8/2022).

Volatilitas harga batu bara, menurutnya tidak ada hubungannya dengan strategi jangka panjang Astrindo yang akan lebih fokus untuk menciptakan platform infrastruktur yang sangat efisien dan terbaik di kelasnya dalam mengurangi emisi karbon dari transportasi dan logistik.

“Kami berharap dapat memperluas platform ini menuju industri netral karbon. Operasi tambang batu bara terintegrasi, mulai dari pertambangan hingga infrastruktur Pelabuhan batu bara yang efisien membantu kami mewujudkan rencana masa depan kami,” ungkap Ray.

