Investor Mager, Pasar Kripto Terkoreksi Tipis

Jakarta, Beritasatu.com – Pergerakan pasar kripto masih tertekan dan gagal bangkit yang disebabkan aksi profit taking oleh investor. Volume perdagangan pasar pun terlihat naik tipis sepanjang Senin (1/8/2022) lalu, sehingga ada kemungkinan investor memang tengah malas gerak alias mager di pasar kripto.

Sementara itu, dari sisi teknikal, investor mulai melakukan aksi jual setelah mengetahui harga bitcoin (BTC) gagal bertahan di atas titik support US$ 23.750. BTC harus tembus level resistance US$ 24.200 agar relinya berkelanjutan.

Trader Tokocrypto Nathan Alexander menilai, melihat harga BTC gagal tembus level resistensinya, investor kemudian beranggapan bahwa pelaku pasar lainnya sedang tidak bergairah melakukan aksi akumulasi. “Akibatnya, mereka pun cenderung memilih aksi ambil untung. Di samping itu, investor juga menghindari pasar berisiko setelah melihat pelemahan yang terjadi di pasar modal AS,” ujarnya ke Investor Daily, Selasa (2/8/2022).

Sekedar informasi, kini pergerakan indeks saham AS sudah hampir punya korelasi sempurna dengan aset kripto lantaran keduanya dianggap punya profil risiko serupa.

Investor kripto kembali khawatir masuk ke pasar modal setelah ancaman resesi ekonomi kembali bergentayangan. Perusahaan investasi global, Morgan Stanley merilis laporan terbaru yang mengatakan pertumbuhan ekonomi global paling mentok hanya di 2,4% di tahun 2022 ini, atau 50 basis poin lebih rendah dari proyeksinya di Mei lalu.

Secara keseluruhan pergerakan harga Bitcoin saat ini masih berada dalam tren bearish. Meski begitu, bukan berarti harga bitcoin terus turun tanpa adanya pantulan atau kenaikan harga. Kenaikan harga yang lazim itu selalu melalui mekanisme naik-retest atau koreksi-naik-retest.

“Daily candles bitcoin pagi ini ditutup pada harga US$ 23.039, level tertinggi berada pada harga US$ 24.668 dan level terendah berada pada harga US$ 18.781. Ada kemungkinan market dan bitcoin akan terus alami koreksi sampai beberapa hari ke depan dan bergerak sideways,” kata Nathan.

Sumber: BeritaSatu.com