Evermos dan W-20 Dorong Kesuksesan Pengusaha Perempuan

Jakarta, Beritasatu.com - Evermos bersama W-20 mengadakan acara dialog untuk para perempuan agar saling berbagi kisah dalam membangun usaha, sekaligus sebagai wujud komitmen membangun ekonomi yang inklusif untuk para pengusaha perempuan Indonesia, di Reveuse Resto, Kota Bandung, Minggu (24/7/2022).

W-20 sendiri merupakan engagement group dari presidensi G-20 yang fokus pada pemberdayaan perempuan. Kolaborasi Evermos dan W-20 ini merupakan rangkaian yang kedua dengan tema Story of Us: Together Stronger.

Acara di Kota Bandung ini dihadiri oleh 19 pengusaha perempuan dan 3 pemateri untuk saling berbagi inspirasi dan kunci sukses mereka dalam membangun usaha.

Ketiga pemateri merupakan para sosok pengusaha perempuan sukses yaitu Elvina Melati dari brand kebutuhan ibu dan anak Elephas, Neysa Valeria dari brand teh Havilla Gourmet Tea dan Mila An'Umillah Zayyanah dari brand hijab Milyarda Hijab.

Para pemateri menekankan pentingnya passion dalam membangun usaha. Ketika usaha adalah sesuatu yang dicintai, pengusaha perempuan akan lebih tahan banting dan konsisten ketika membangun usahanya. Hal ini dialami oleh Neysa yang merupakan seorang pencinta teh dari kecil.

"Do things that make your heart sing, itulah prinsip saya dalam menjalankan usaha. Konsistensi dibutuhkan untuk membangun usaha yang sukses. Kita akan tetap konsisten jika usaha yang kita bangun adalah sesuatu yang kita cintai. Jika bukan seorang pencinta teh, saya mungkin sudah menyerah dari dulu ketika jatuh bangun membangun Havila," ujar Neysa dalam keterangan pers, dikutip Beritasatu.com, Selasa (2/8/2022).

Selain passion, para pembicara juga menekankan pentingnya semangat pengusaha perempuan untuk memberikan kebermanfaatan.

Elvina berhasil membangun usaha yang mempekerjakan masyarakat sekitar, Neysa memberdayakan para petani teh agar lebih produktif dan Mila melatih para resellernya agar bisa mandiri berjualan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Ketika usaha mampu memberikan kebermanfaatan, hal ini akan mengundang berbagai kebaikan. Selain itu, akan timbul rasa syukur dan semangat untuk terus mengembangkan usaha, karena bisa bermanfaat untuk orang lain.

Sumber: BeritaSatu.com