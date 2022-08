Permudah UMKM, KIOS Rilis Layanan Delivery Jangkau 25 Kota

Jakarta, Beritasatu.com - Perusahaan berbasis teknologi online to offline yang fokus pada UMKM dan toko kelontong di daerah, PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS) meluncurkan layanan sameday delivery yang menjangkau 25 kota di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil usai KIOS menggaet 350 brand UMKM ke dalam ekosistemnya.

“Layanan ini membuat barang bergerak lebih cepat dan dekat kepada konsumen, ongkos kirimnya bisa ditekan agar lebih murah,” ungkap CEO PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS) Andrew dalam keterangan tertulisnya Selasa (2/8/2022).

Beberapa brand yang bergabung dalam ekosistem KIOS seperti Gamal Men, Dew It Skin, Edifier, Moft, ARBIT, Rise & Shine by Raisa, Herbami by DJ Katy, Vinyx, Toffin, Forge Active Wear, dan banyak lainnya

Ekspansi bisnis yang dilakukan KIOS tidak lepas dari besarnya potensi perdagangan online di Indonesia dan Asia. Analisis dari RedSeer menyebut, Indonesia diprediksi akan menjadi kontributor pertumbuhan utama pasar e-commerce di Asia Pasifik yang mencapai US$ 137,5 miliar pada 2025. Dengan estimasi tersebut, Indonesia berkontribusi sebanyak 59% dari total nilai transaksi Asia Pasifik sebesar US$ 231 miliar.

Maraknya transaksi jual-beli online berbanding lurus dengan kebutuhan logistik dan fulfillment center, terutama bagi pelaku usaha yang menginginkan ongkos kirim lebih murah serta berjualan tanpa perlu memikirkan stok barang.

Andrew menambahkan, Kioson kian gencar menambah GudangPintar di sejumlah daerah lagi. “Kami terus berkomitmen untuk menambah gudang di beberapa wilayah seperti di Batu Retno Wonogiri, Juwiring Klaten, dan Gemolon Sragen," kata dia.

Sampai Maret 2022, KIOS telah memiliki 145 gudang dengan 92.789 mitra warung UMKM.

Sepanjang 2021, KIOS membukukan laba bersih sebesar Rp 2,5 miliar, setelah mengalami kerugian pada tahun sebelumnya sebesar Rp 41,9 miliar. Laba kotor naik 124% menjadi Rp 15,3 miliar dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020.

