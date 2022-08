Indomobil Finance Terima Pinjaman Sindikasi US$ 327 Juta

Jakarta, Beritasatu.com - PT Indomobil Finance Indonesia (IMFI) menutup pinjaman sindikasi ke-12 senilai US$ 327 juta. Pendanaan kali ini berasal dari 13 bank yang berasal dari dalam dan luar negeri.

"Dana yang diperoleh dari pinjaman sindikasi ini akan digunakan sampai dengan satu tahun ke depan untuk mendukung bisnis pembiayaan Perusahaan. IMFI pun akan melaksanakan kegiatan lindung nilai (hedging) atas pinjaman sindikasi tersebut dalam rangka memitigasi risiko atas nilai tukar dan fluktuasi suku bunga," ujar Vice Chairman of Executive Board Gunawan Efendy dalam keterangannya, Senin (1/8/2022).

Dia menjelaskan, closing ceremony atas pinjaman sindikasi tersebut dilakukan pada Jumat, 29 Juli 2022 di Nusa Dua, Bali. turut hadir perwakilan 13 bank peserta pinjaman sindikasi yang berasal dari 7 negara yakni Singapura, Malaysia, Korea, Jepang, Australia, Cina dan Indonesia.

Total pinjaman yang berhasil diperoleh Indomobil Finance sejak pinjaman sindikasi yang pertama sampai dengan sindikasi ke-12 adalah sebesar US$ 2,47 miliar. Sampai dengan 30 Juni 2022 total pinjaman sindikasi yang telah dilunasi sebesar US$ 1.65 miliar atau sekitar 82,77% dari total pinjaman.

Adapun institusi-institusi yang menjadi peserta sindikasi kali ini adalah Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch/PT Bank BTPN Tbk; Bank of China (Hong Kong) Limited/Bank of China (Hong Kong) Limited, Jakarta Branch; PT Bank CIMB Niaga Tbk, DBS Bank Ltd, PT Bank KB Bukopin Tbk.

Kemudian, The Korea Development Bank, Singapore Branch; PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; Mizuho Bank, Ltd. / PT Bank Mizuho Indonesia; Oversea-Chinese Banking Corporation Limited; RHB Bank Berhad; Australia and New Zealand Banking Group Limited; Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited; Singapore Branch; dan PT Bank KEB Hana Indonesia.

