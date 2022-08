Harga Minyak Naik Jelang Pertemuan OPEC meski Khawatir Resesi

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak berjangka naik tipis kurang 1% pada Selasa (3/8/2022) menjelang pertemuan produsen OPEC+ minggu ini yang mungkin tidak mengarah pada kenaikan pasokan minyak mentah di tengah kekhawatiran resesi ekonomi global dapat membatasi permintaan energi.

Harga minyak Brent berjangka naik 51 sen, atau 0,5%, menjadi US$ 100,54 per barel, sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 53 sen, atau 0,6%, menjadi US$ 94,42.

Advertisement

American Petroleum Institute (API), akan mengeluarkan laporan inventaris AS. Hal yang sama juga akan dilakukan Administrasi Informasi Energi AS (EIA).

Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya termasuk Rusia, OPEC+, bertemu pada Rabu (3/8/2022). Dua dari delapan sumber mengatakan pertemuan akan membahas kenaikan. Sisanya mengatakan peningkatan tidak mungkin terjadi.

BACA JUGA

Aktivitas Manufaktur Melambat, Harga Minyak Mentah Turun

OPEC+ memangkas perkiraan surplus pasar minyak tahun ini sebesar 200.000 barel per hari (bph) menjadi 800.000 bph, tiga delegasi mengatakan kepada Reuters.

"Pedagang energi semakin yakin bahwa OPEC+ akan menolak seruan untuk meningkatkan produksi mereka," kata analis pasar di perusahaan data dan analitik OANDA, Edward Moya,

Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari memicu kekhawatiran pasokan minyak global dan membuat harga minyak melonjak mendekati rekor tertinggi. Namun dengan bank sentral menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi, kekhawatiran perlambatan pertumbuhan telah menutupi ketatnya pasokan.

Survei menunjukkan pabrik-pabrik di seluruh Amerika Serikat, Eropa, dan Asia berjuang mendapatkan momentum pada Juli karena lesunya permintaan global dan pembatasan akibat Covid-19 di Tiongkok memperlambat produksi.

Pasar juga diliputi kekhawatiran bahwa kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan akan meningkatkan ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Adapun Tiongkok menempatkan militernya dalam siaga tinggi dan mengatakan akan meluncurkan "operasi militer yang ditargetkan" sebagai respons atas kunjungan tersebut.

Sementara itu Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap Tiongkok dan perusahaan lain yang membantu menjual puluhan juta dolar produk minyak dan petrokimia Iran ke Asia Timur. Washington meningkatkan tekanan pada Teheran untuk mengekang program nuklirnya.

BACA JUGA

Harga Minyak Naik karena Proyeksi OPEC+ Pertahankan Produksi

Kepala pengawas nuklir PBB mengatakan "kata-kata baik" dari Iran tidak cukup memuaskan inspektur internasional. Dia berharap Teheran siap untuk transparan tentang program nuklirnya.

Analis mengatakan kesepakatan nuklir dengan Iran dapat menambah sekitar 1 juta barel per hari minyak mentah ke pasokan dunia.

Di Venezuela, sementara itu, pemadaman yang mengganggu pasokan listrik dan gas negara itu ke perusahaan energi milik negara PDVSA memukul ekspor minyak Juli, berkontribusi pada penurunan 27% dari bulan sebelumnya.

.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC