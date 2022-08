Harga Emas Turun di Tengah Ketegangan Tiongkok dan AS

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas diperdagangkan sedikit melemah pada Selasa (2/8/2022) karena penguatan dolar AS dan kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, The Fed di tengah ketegangan AS dan Tiongkok.

Harga emas di pasar spot turun 0,27% menjadi US$ 1.767,03 per ons setelah mencapai level tertinggi sejak 5 Juli pada US$ 1.780,39 di awal sesi.

Harga emas berjangka AS melemah 0,24%, diperdagangkan pada US$ 1.783,1.

"Penurunan suku bunga riil AS telah mendukung emas dalam beberapa hari terakhir, dan data berikutnya yang penting untuk logam mulia adalah gaji AS yang akan dirilis Jumat pekan ini," kata analis UBS Giovanni Staunovo.

Namun kata Staunovo, kenaikan suku bunga lebih lanjut Federal Reserve (teh Fed) dan penurunan inflasi akan membebani harga emas selama enam bulan ke depan.

Sementara patokan imbal hasil Treasury AS 10-tahun mencapai level terendah 4 bulan, mengurangi biaya peluang memegang emas batangan yang tidak membayar bunga. Sementara indeks dolar naik 0,2%.

Harga emas diuntungkan dari suramnya sejumlah data ekonomi baru-baru ini. Survei Senin (1/8/2022) menunjukkan bahwa pabrik-pabrik di seluruh Amerika Serikat, Eropa dan Asia berjuang mendapatkan momentum bulan lalu.

Investor terus mencermati indikasi ekonomi makro sejak Ketua Fed Jerome Powell mengatakan keputusan suku bunga di masa depan akan ditentukan data yang masuk.

Kenaikan suku bunga oleh bank sentral utama untuk memerangi inflasi biasanya membebani daya tarik emas.

"Emas bisa naik menuju pertengahan US$ 1.800 karena pelemahan dolar selama Agustus menyusul banyak data makro di AS mulai terlihat lebih buruk," kata analis ED&F Man Capital Markets, Edward Meir.

Investor juga mengawasi kemungkinan eskalasi ketegangan Tiongkok-AS karena dengan Ketua DPR AS Nancy Pelosi memulai kunjungan ke Taiwan di tengah keberatan Tiongkok.

