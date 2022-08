KPBB: Segera Rebut Pasar Kendaraan Listrik!

Jakarta, Beritasatu.com - Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) mendorong percepatan adopsi penggunaan kendaraan listrik secara penuh, mengingat penggunaan BBM fosil memberi kontribusi besar pada pencemaran udara. Di Indonesia sendiri, adopsi kendaraan listrik secara penuh ditargetkan akan dimulai pada 2040. Artinya kendaraan berbasis internal combustion engine (ICE) tidak akan diproduksi dan dipasarkan lagi.

"Kita lihat masih belum tegas kapan kita akan mendorong secara lebih kuat adopsi kendaraan listrik. Dari Ketentuan Kementerian Perindustrian, di 2040 kita akan masuk ke 100% untuk adopsi electric vehicle. Alangkah baiknya kalau jadwal itu dipercepat, katakanlah di 2035 atau bisa juga di 2030," kata Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin dalam acara kick off A National "Flagship Program" on Electric Vehicle: "Trigger a Strategic Thing of e-2-3 Wheelers in Indonesia" yang digelar KPBB dan Climateworks Foundation, Rabu (3/8/2022).

Kalau pun larangan memproduksi kendaraan ICE tetap dimulai pada 2040, diharapkan pertumbuhan penjualan kendaraan listrik dan penurunan penjualan kendaraan ICE bisa terjadi lebih cepat. Harapannya di 2030, total penjualan kendaraan listrik dan ICE sudah sama, sehingga di tahun-tahun mendatang penjualan kendaraan listrik bisa melampaui ICE.

"Dengan demikian, kita bisa sesegera mungkin mengendalikan emisi, pencemaran udara maupun emisi karbon. Yang kedua, karena ini teknologi baru, electric vehicle ini sesuatu yang baru dan banyak negara juga masih belajar, sehingga kita masih punya kesempatan merebut (pasar) teknologi ini ketimbang kita mempertahankan ICE," ujarnya.

Ahmad menyampaikan, selain mencemari lingkungan, penggunaan BBM fosil untuk transportasi juga membebani monetary system dan berdampak pada defisit neraca perdagangan. Karenanya, percepatan adopsi electric vehicle menjadi sangat penting.

"Kalau kita adopsi electric vehicle, akan ada manfaat ekonomi yang sangat besar. Kemudian emisi kendaraan juga bisa berkurang hampir 100% dari polusi udara perkotaan. Di sisi lain juga pemicu pertumbuhan ekonomi hijau dari sektor otomotif," kata Ahmad.

Sumber: BeritaSatu.com