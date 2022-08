Kebutuhan Layanan Cloud Kian Tinggi di Era Pascapandemi

Jakarta, Beritasatu.com - Internet sudah menjadi syarat utama dari sebuah ekonomi modern, dan pusat data atau data center merupakan salah satu fondasi utama dunia digital.

Terlebih, sebagai negara yang memiliki sekitar 200 juta pengguna internet, kebutuhan komputasi awan atau cloud computing menjadi hal yang sentral bagi pelaku usaha dan pemerintah.

Corporate secretary PT Data Sinergitama Jaya atau lebih dikenal dengan Elitery, Astrid Erawan, mengatakan, cloud computing tanpa terasa sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Aplikasi yang setiap hari digunakan seperti email, chat, mobile banking, media sosial (medsos) dan lainnya, hampir bisa dipastikan berjalan menggunakan teknologi cloud computing. Apalagi, pandemi Covid-19 membuat seluruh aspek kehidupan manusia berubah secara drastis.

"Teknologi cloud computing memungkinkan perusahaan dan pemerintahan untuk berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan secara cepat dan cost effective sehingga roda ekonomi dan pemerintahan masih tetap berjalan di tengah pandemi," ujar Astrid Erawan, dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Rabu (3/8/2022).

Astrid menuturkan, kebutuhan teknologi coud di Indonesia sangat besar saat ini dan diprediksi akan jauh lebih besar lagi kedepannya. Hal ini didukung oleh pemerintah yang terus menggaungkan transformasi digital untuk mencapai target Indonesia Emas 2045 dan menjalankan roadmap Indonesia 4.0.

Berdasarkan laporan The Future of Cloud in Asia Pacific dari Cisco dan BCG tahun 2021, pengeluaran infrastruktur teknologi informasi (TI), serta public cloud Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara.

Sedangkan pertumbuhan majemuk tahunan alias Compounding Annual Growth Rate (CAGR) layanan public cloud di Indonesia mencapai 25%, lebih tinggi dibandingkan Malaysia 23% dan Singapura yang hanya 20%.

Astrid menyampaikan, untuk menjawab kebutuhan pasar ini, Elitery telah menyediakan produk dan layanan yang dapat memberikan solusi untuk mempercepat transformasi digital.

"Selain itu, Elitery terus melakukan riset dan pengembangan produk dan layanan agar selalu dapat menyesuaikan perkembangan teknologi dan memberikan solusi yang tepat untuk pasar," tegasnya.

