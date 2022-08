Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik, ESDM Permudah Aturan SPKLU

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) terus mendorong percepatan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), dengan meningkatkan jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU).

Direktur Konservasi Energi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian EESDM Luh Nyoman Puspa Dewi mengungkapkan, pemerintah tengah melakukan revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2020 untuk memberikan kemudahan bagi semua pihak dalam pengembangan SPKLU, guna mendukung ketersediaan infrastruktur KBLBB.

Advertisement

BACA JUGA

PLN Gandeng 14 Produsen Kendaraan Listrik dan Grab

Konsep perubahan peraturan Menteri ESDM Nomor 13/2020 tersebut antara lain kewajiban tiga tipe konektor pada satu mesin SPKLU disepakati menjadi minimum satu tipe konektor sesuai kecepatan pengisian. Tipe konektor SPKLU yang digunakan juga harus memenuhi standar nasional Indonesia (SNI), standar internasional atau standar lain yang disepakati bersama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara produsen.

"Terkait aplikasi IT integrator, disepakati bahwa Kementerian ESDM akan menyusun dan mengelola aplikasi single gateway SPKLU sebagai aplikasi monitoring dan evaluasi SPKLU realtime, serta menjadi pusat informasi bagi pengguna KBLBB untuk mengetahui lokasi SPKLU, jenis dan ketersediaan konektor," terang Puspa Dewi dalam acara kick off A Nat'l "Flagship Program" on Electric Vehicle: "Trigger a Strategic Thing of e-2-3 Wheelers in Indonesia" yang digelar Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) dan Climateworks Foundation, Rabu (3/8/2022).

BACA JUGA

Kendaraan Listrik Bagus untuk Lingkungan dan Subsidi

Selanjutnya adalah pengaturan skema bisnis untuk badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mengoperasikan instalasi listrik privat untuk mendorong percepatan penyediaan instalasi listrik privat untuk kepentingan angkutan umum, termasuk bus listrik.

Terkait standarisasi baterai SPBKLU untuk KBLBB roda dua, disepakati bahwa baterai yang digunakan memiliki tegangan nominal 48 V, 60 V, atau 72 V dengan kapasitas minimal baterai 20 Ah.

"Standarisasi baterai diharapkan dapat mempercepat program penyediaan SPBKLU dan konversi motor BBM ke motor listrik," ujar Puspa.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com