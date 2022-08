Inovasi Layanan, Indo Premier Sediakan Ipot Web

Jakarta, Beritasatu.com- PT Indo Premier Sekuritas menyediakan layanan Ipot Web sebagai inovasi layanan bagi nasabah. Ipot Web menjadi platform jual-beli saham komprehensif berbasis web untuk semua perangkat dan peramban dengan tampilan layar transaksi yang lebih lebar dan luas.

Direktur Utama PT Indo Premier Sekuritas, Moleonoto The menjelaskan kehadiran transaksi saham berbasis web ini melengkapi layanan transaksi saham yang telah ada yakni Ipot on Windows (IPOT.Exe) dan aplikasi Ipot. Layanan ini memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kualitas dan memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar.

“Digitalisasi transaksi melalui Ipot Web merupakan upaya konkret Indo Premier dalam memenuhi kebutuhan investor supaya bisa mengembangkan potensi diri dalam transaksi saham seoptimal mungkin. Ipot Web memberikan solusi transaksi yang komprehensif. Inovasi ini menjadi langkah nyata kami dalam membangun identitas merek yang lebih kuat," ujarnya di Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Moleonoto menjelaskan Ipot Web hadir dengan 4 (empat) keunggulannya yakni All Devices, Complete Features, Multiple Stocks View, dan Stock Details in One Screen. Pertama, All Devices. Ipot Web hadir di semua operating system seperti apple, android dan windows tanpa perlu download dan install.

"Kita mengusung keunggulan all device, di mana investor bisa mengakses Ipot Web dengan device apa pun mulai dari apple, android dan windows dengan browser-nya masing-masing. Keunggulan ini memudahkan investor yang ingin menggunakan layar lebar dan lega dengan laptop tanpa perlu menginstall aplikasi baru," paparnya.

Moleonoto menambahkan investor cukup membuka peramban dan langsung bisa akses transaksi dengan layar lebar.

"Pengguna juga tidak perlu lagi melakukan download atau update versi terbaru, karena setiap kali ada versi terbaru yang paling update sudah pasti ada di Ipot Web. Investor tidak perlu update aplikasinya,” tuturnya.

Aktivitas jual beli saham di Ipot Web dengan semua peramban, sistem operasi, perangkat hadir dengan tampilan yang luas dan nyaman. Begitu buka Ipot Web, investor bisa langsung transaksi.

Kedua, Complete Features. Fitur-fitur yang komprehensif seperti di aplikasi Ipot (Ipot Mobile) kini dihadirkan di Ipot Web. Dengan begitu, investor akan mendapatkan informasi lengkap dan detail terkait saham tertentu dengan berbagai fitur, seperti broker sumarry, orderbook, charting hingga fundamental dalam satu layar dengan jumlah kolom yang akan otomatis menyesuaikan dengan lebar peramban.

Ketiga, Multiple Stocks View. Ipot Web dilengkapi workspace default mulai dari Basic, Market Live, Market Live-Orderbooks, Multi Stocks, Stock Details, Market Analysis, Stocks Comparison hingga Trending Stocks. Selanjutnya, investor bisa memantau banyak stock secara bersamaan dengan layar lebih lega menggunakan berbagai indikator yang diinginkan. Workspace ini menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih nyaman dan tak hanya memudahkan investor dalam memantau market secara umum, namun sampai dengan detail per saham.

Keempat, Stock Details in One Screen. Ipot Web menampilkan saham - saham pilihan secara lebih detail tanpa harus pindah layar. Stock details in one screen ini memudahkan investor yang mau lihat 10 orderbook sekaligus atau 10 broker summary sekaligus dengan mudah. Investor tidak perlu 10 smartphone, karena cukup satu Ipot Web saja.

Moleonoto menegaskan tidak hanya menampilkan transaksi saham dengan layar lebih lebar, luas dan lega dibandingkan di versi mobile, pengguna Ipot Web juga bisa mengecilkan dan membesarkan layar menyesuaikan tingkat kenyamanannya masing-masing.

"Kami optimis akses terhadap layanan transaksi saham yang komprehensif dengan kehadiran Ipot Web ini akan menciptakan pengalaman, manfaat dan cuan baru dalam transaksi saham yang lebih baik dari sebelumnya," tambahnya.

Sumber: BeritaSatu.com