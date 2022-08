Pengerjaan Superblok Pakuwon Residence Bekasi Menggandeng Nusa Raya Cipta

Bekasi, Beritasatu.com – Pakuwon Group mempersembahkan proyek superblok terbaru Pakuwon Residence Bekasi, yang menjadi bagian dari “The Next Kota Kasablanka” dengan perkiraan nilai investasi Rp 2,2 triliun.

Disampaikan dalam keterangan bahwa Pakuwon Residences Bekasi berada di atas Pakuwon Mall Bekasi, yang digadang-gadang sebagai “the Next Kota Kasablanka” - sebuah mal termegah dan terlengkap di Bekasi dengan ratusan brand terkenal – akan hadir pada pertengahan 2024. Selain itu, dengan hadirnya dua international chained hotel, Four Points by Sheraton dan Fairfield by Marriot di kawasan Superblok ini mempertegas eksklusivitas hunian apartemen di Pakuwon Residences Bekasi.

Proses pembangunan Pakuwon Residence Bekasi itu segera dimulai setelah dilakukan penandatangan proyek oleh Presiden Direktur Pakuwon Group, Alexander Stefanus Ridwan dengan Presiden Direktur PT Nusa Raya Cipta, Hadi Winarto Christanto sebagai kontraktor utama proyek.

“Ini adalah momen penting. Sebuah hadiah buat Kota Bekasi karena kita (proyek) akan menjadi 'the Next Kota Kasablanka' yang sukses, selalu ramai dan luar biasa. Harapannya ini mendapat sambutan baik dari Kota Bekasi,” ungkap Stefanus, Sabtu (6/8).

Acara penandatangan yang dilanjutkan dengan penyerahan plakat dan pelepasan balon, juga kegiatan potong tumpeng turut dihadiri oleh Komisaris PT Pakuwon Jati Tbk., Alexander Tedja dan Melinda Tedja, serta jajaran Direksi Pakuwon Group yang terdiri atas Eiffel Tedja, Imelda Tedja dan Ivy Wong. Selain itu ada pula para customer, agen properti dan beberapa partner.

“Momen ini menjadi salah satu upaya Pakuwon Group untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, sehingga konsumen selain mendapatkan akses informasi yang mudah dan menyeluruh mengenai Pakuwon Residences Bekasi. Mereka juga dapat melihat langsung progres pembangunan yang merupakan bukti komitmen Pakuwon Group menyelesaikan proyek tepat waktu,” ujar Direktur Pakuwon Group, Ivy Wong.

Ditambahkan oleh Ivy bahwa acara itu juga sebagai momentum bahwa Marketing Gallery Pakuwon Residences Bekasi secara resmi telah beroperasi untuk segala kegiatan marketing.

“Marketing Gallery Pakuwon Residences Bekasi siap menyambut konsumen dengan menyediakan show unit yang dilengkapi informasi lengkap mengenai tower yang sedang dipasarkan saat ini, yaitu Amor Tower yang memiliki 31 lantai terdiri dari 724 unit dengan tipe 1 bed room (BR) dan 2 BR. Konsumen juga dapat melihat langsung perkembangan pembangunan proyek Pakuwon Residences Bekasi, yang saat ini sudah memulai pekerjaan pondasi tower dan podium yang secara keseluruhan sudah mencapai target pembangunan,” katanya.

Komitmen Pakuwon untuk menyelesaikan pembangunan dan serah terima kepada pembeli Amor Tower pada akhir 2025 mendapatkan respon positif dari pasar properti, di mana saat ini unit Amor Tower sudah terjual sebanyak 80%.

“Kabar gembira untuk loyal customer Pakuwon adalah Pakuwon Group akan segera meluncurkan Tower ke-2 'Bella Tower', menyusul kesuksesan penjualan unit di Amor Tower,” tambah Ivy.

Sebagai informasi, Pakuwon Residences Bekasi menawarkan konsep one stop living di area seluas 4,2 hektar (Ha) dengan lokasi strategis di jantung Kota Bekasi. Proyek superblok ini dikelilingi berbagai sekolah dan rumah sakit bertaraf internasional serta hanya 10 menit menuju stasiun LRT dan jalan Toll sehingga Pakuwon Residences Bekasi menawarkan kenyamanan hunian dan akses mudah untuk bepergian dari dan menuju ibu kota Jakarta dan kota-kota lainnya seperti Bandung, Bogor dan Tangerang.

Tampil sebagai “A New Icon in The Heart of Bekasi”, Pakuwon Residences Bekasi menghadirkan 4 tower apartemen yang akan menjadi hunian mewah yang ramah lingkungan berkonsep green residentials. Mengingat ini adalah proyek superblok maka tersedia berbagai fasilitas bintang 5 seluas 1,6 Ha antara lain, private gym, library, kids playground, 4 swimming pool dan function room.

