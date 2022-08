Indef: Belanja Pemerintah Tidak Optimal Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta, Beritasatu.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengkritik belanja pemerintah yang tidak optimal mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan dalam dua triwulan berturut-turut, kinerja pengeluaran konsumsi pemerintah selalu tumbuh negatif.

Ekonomi Indonesia pada triwulan II 2022 tumbuh positif 5,44% year on year (yoy), sementara pengeluaran konsumsi pemerintah justru negatif sebesar -5,24% yoy, melanjutkan raport merahnya di triwulan I 2022 yang juga negatif sebesar -7,59% yoy. Sementara itu, pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh positif 5,51%, komponen pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) tumbuh 5,04%, komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 3,07%, ekspor 19,74%, impor 12,34%.

"Kinerja stimulasi belanja APBN yang tidak optimal mendorong perekonomian ini tentu saja sangat disayangkan, mengingat konsumsi pemerintah merupakan salah satu akseleran penting dalam memacu pemulihan ekonomi dari pandemi. Masalahnya, justru pada sisi belanja pemerintah inilah percepatan itu tidak terjadi," kata Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto dalam acara evaluasi kinerja ekonomi triwulan II 2022, Minggu (7/8/2022).

Jika dilihat lebih dalam pada realisasi belanja pemerintah pusat, kondisinya juga mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 0,82% yoy. Hal ini disebabkan realisasi belanja barang dan belanja modal masih mengalami kontraksi masing-masing 20,75% dan 19,84%.

"Pemerintah tidak cukup cermat mengamati dan kurang serius mendorong peran dari anggaran negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini sangat menyedihkan, seolah-olah seolah-olah ekonomi kita bisa bekerja sendiri tanpa peran pemerintah yang cukup signifikan," tambah Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad.

