Indef Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Q-III 2022 Melambat

Jakarta, Beritasatu.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan III 2022 mencapai sekitar 5%, lebih rendah dari pencapaian di triwulan II 2022 yang sebesar 5,44%.

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menyampaikan, penurunan pertumbuhan ekonomi di triwulan III 2022 ini dipicu oleh konsumsi pemerintah yang diprediksi masih lebih rendah dari rata-rata, meskipun akan lebih baik dibandingkan triwulan II 2022. Faktor kedua adalah konsumsi rumah tangga yang diprediksi menurun lantaran tidak adanya momentum musiman seperti Lebaran yang mendorong belanja masyarakat seperti di triwulan II 2022.

"Di triwulan III 2022 juga terjadi penyesuaian inflasi yang cukup tinggi, terutama yang volatile food maupun yang administered prices, di situ ada rokok kretek, tiket pesawat dan sebagainya. Jadi itu masih akan terjadi, karena problemnya kalau rokok kita ada kenaikan cukai 12%, bahkan yang kretek 4,5% itu masih disesuaikan harganya tiap bulan oleh pelaku industri. Tiket pesawat juga masih tertinggi karena bahan baku avtur mengikuti harga BBM dunia, serta tidak ada lagi persaingan tiket pesawat antar maskapai. Maskapai umumnya juga mengalami kerugian selama 2 tahun, sehingga sampai saat ini berlaku harga tiket pesawat yang masih relatif tinggi," kata Tauhid Ahmad dalam acara evaluasi kinerja ekonomi triwulan II 2022, Minggu (7/8/2022).

Sementara itu untuk komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT), komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan ekspor, kondisinya diprediksi masih relatif stabil. Namun, khusus untuk impor, diprediksi akan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

"Dari sisi sektoral, beberapa sektor yang cenderung akan berada di bawah rata-rata adalah pertanian, kehutanan, perikanan, pertambahangan, kemudian pengadaan listrik dan gas. Perdagangan juga akan sedikit tertekan, dan sedikit juga di jasa keuangan dan real estate," kata Tauhid.

Untuk pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2022, Indef memproyeksikan angkanya sedikit menurun dibandingkan triwulan III 2022, sehingga untuk keseluruhan tahun diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5%.

"Kami melihat realitasnya memang terjadi perbaikan dibandingkan prediksi kami sebelumnya, meskipun secara umum proyeksi kami masih lebih rendah dari proyeksi pemerintah yang sebesar 5,2%," kata Tauhid.

