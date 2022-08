Indef: Ekspor Berpotensi Turun Akibat Inflasi Global

Jakarta, Beritasatu.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan potensi penurunan ekspor akibat inflasi di sejumlah negara mitra dagang Indonesia. Kondisi ini pada akhirnya juga akan berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto memaparkan, laju ekspor yang mampu tumbuh lebih baik dari triwulan I 2022 juga turut andil dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi triwulan II 2022 yang mencapai 5,44%. Pada triwulan II 2022, ekspor tumbuh 19,74%, lebih tinggi dari triwulan II 2022 yang sebesar 16,69%. Namun, tekanan inflasi yang meningkat di negara-negara mitra dagang utama Indonesia bisa berisiko menggerus surplus di periode dua triwulan mendatang.

"Ketika daya beli negara mitra dagang utama tertekan, maka konsekuensinya permintaan barang dan jasa bisa saja berkurang. Persoalan berpotensi lebih rumit karena implikasinya dapat menjalar ke pundi-pundi cadangan devisa yang berisiko ikut menyusut," kata Eko Listiyanto dalam acara evaluasi kinerja ekonomi triwulan II 2022, Minggu (7/8/2022).

Eko menambahkan, tantangan ke depan juga tidak akan ringan. Salah satunya adalah persoalan ketidakpastian global yang masih menggelayuti perekonomian dunia sejauh ini. Dari sisi geopolitik, belum berakhirnya perang Rusia-Ukraina membuat gejolak ekonomi belum akan reda. Situasi menjadi lebih rumit saat tensi geopolitik antara Taiwan dan Tiongkok semakin membara di semester I 2022.

Sementara itu dari sisi keuangan, agresivitas kenaikan suku bunga acuan The Fed masih akan terus berlangsung sampai ada tanda-tanda tekanan inflasi di Amerika Serikat mereda. Ini mengindikasikan akan adanya peningkatan volatilitas keuangan di semester II 200 dan bahkan di tahun depan.

Indef sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan III 2022 mencapai sekitar 5%, lebih rendah dari pencapain di triwulan II 2022 yang sebesar 5,44%. Untuk keseluruhan tahun 2022, proyeksinya juga di kisaran 5%.

Sumber: BeritaSatu.com