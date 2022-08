Analis Optimistis Pasar Modal Indonesia Masih Ekspansif

Jakarta, Beritasatu.com– Kalangan analis pasar modal dan pelaku pasar optimistis kondisi ekonomi serta pasar modal di Indonesia masih ekspansif, kendati dunia dibayangi resesi. Indonesia dinilai berpengalaman dalam penanganan resesi global dan memiliki ketahanan fundamental kuat, sehingga kondisi tersebut menjadi sentimen positif bagi kinerja pasar modal domestik.

Founder Forum Saham & Beta Trader, Yuza Sha mengungkapkan Amerika Serikat (AS) kini dibayangi resesi ekonomi dalam beberapa bulan terakhir ini, yang ditandai dengan adanya inversi yield. “Perbandingan antara surat utang jangka pendek dan jangka panjang AS yang normal itu terakhir terjadi pada 2021, surat utang jangka pendek akan lebih kecil yield-nya ketimbang jangka panjang. Jika sebaliknya terjadi, maka perekonomian tengah mengalami resesi. Ini bisa menjadi salah satu indikator,” terang Yuza Sha dalam diskusi daring Investment Talk bertajuk “Indonesia Capital Market in Global Recession” yang diselenggarakan D Origin Advisory bersama Igico Advisory, pada Minggu (7/8/2022).

Seperti diketahui, perekonomian dunia kini dibayangi resesi, akibat kondisi geopolitik global dan isu perang, inflasi yang meningkat, hingga krisis energi. Bayang-bayang resesi global telah digambarkan Dana Moneter Internasional (IMF) yang kembali memangkas pertumbuhan ekonomi dunia ke angka 3,2%. Penurunan ini akibat adanya inflasi yang tinggi di sejumlah negara, di antaranya AS.

Yuza menilai Indonesia telah memiliki pengalaman cukup baik terkait resesi global dan memiliki ketahanan kuat. Terbukti, pada krisis 2008 akibat subprime mortgage, Indonesia menjadi salah satu negara dari lima negara yang tidak terdampak. Kemudian, pada proyeksi resesi global kali ini, Indonesia menurut Bank Dunia diperkirakan jadi salah satu negara potensi terdampaknya rendah, yakni sebesar 3%.

Sementara Founder Mal Asociates, Maryadi Laksmono mengatakan bahwa sejatinya krisis energi telah dirasakan mulai akhir 2021. “Di tengah potensi resesi global, Indonesia dan India menjadi beberapa negara yang terdampak minimal. Mengapa demikian? Karena kebijakan fiskal dan moneternya sama, yakni melakukan subsidi kepada kelas menengah ke bawah,” jelas Maryadi.

Bagi Maryadi, hal yang perlu diperhatikan ialah kondisi negara mitra dagang Indenesia. Adapun AS dan Tiongkok adalah mitra terbesar Indonesia. Jika kedua negara besar itu mengalami resesi, permintaan barang atau produk dari kedua negara itu akan berkurang. “Namun lagi-lagi, kalau dilihat kita masih jauh dari imbas resesi. Ekonomi kita ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Malah kita tengah ekspansi. Kemudian, secara balance sheet kita juga diuntungkan dengan adanya peningkatan harga komoditas karena kita menjadi salah satu negara pengekspor. Di luar itu, Indeks Kepercayaan Konsumen masih di atas 100, yakni 128,2 per April 2022, dan Purchasing Manager Indes (PMI) juga masih di atas angka 50,” beber Maryadi.

Sumber: Investor Daily