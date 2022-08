Menko Airlangga: Pemerintah Perkuat Daya Saing Tiga Sektor

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, sektor industri, perdagangan, dan investasi memiliki peran yang mendalam sebagai katalisator dalam mewujudkan perekonomian nasional yang resilien dan berdaya saing.

Penguatan sektor industri akan berdampak pada peningkatan nilai tambah input aktivitas produksi, sehingga mampu menghasilkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan nasional dan menjaga stabilitas neraca perdagangan.

"Di sisi lain, penguatan industri perlu didorong adanya dukungan permodalan yang konsisten melalui alokasi investasi," ungkap Menko Airlangga saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam kegiatan The 7th Global Conference on Business Management and Entrepreneurship, Senin (8/8/2022).

Menko Airlangga menjelaskan, pemerintah sampai saat ini telah melakukan penguatan ketiga sektor fundamental tersebut yang dibuktikan melalui capaian surplus neraca perdagangan hingga US$ 5,09 miliar per Juni 2022, dengan nilai ekspor semester I 2022 mencapai US$ 141 miliar.

Selain itu, nilai investasi pada kuartal I 2022 juga telah terealisasi hingga lebih dari 28% komitmen investasi, dengan kontribusi penanaman modal asing sebesar US$ 10,22 miliar dan dalam negeri sebesar US$ 9,33 miliar. Karenanya, pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan sinergi kebijakan ketiga sektor tersebut.

“Untuk menghadapi tantangan global ke depan, perlu dilakukan pendekatan multilateral yang tidak membatasi perdagangan ekspor dan impor dengan mengikuti aturan World Trade Organization (WTO),” jelasnya.

