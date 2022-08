Sri Mulyani: Berkah Harga Komoditas Tak Akan Terulang

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan windfall profit atau keuntungan tak terduga yang berasal dari lonjakan harga komoditas yang dialami Indonesia tidak akan berulang lagi pada tahun depan.

"Untuk pendapatan negara, tahun depan memang ini menjadi salah satu yang perlu kita perhatikan. Karena tahun ini, windfall profit yang berasal dari (harga) komoditas sangat tinggi,” kata Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers seusai mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/8/2022).

Sri Mulyani menjelaskan, harga komoditas yang mengalami lonjakan antara lain batu bara, bauksit, nikel, tembaga hingga kelapa sawit. Situasi ini terjadi akibat meletusnya perang Rusia-Ukraina beberapa waktu lalu.

Sejauh ini, penerimaan pajak akibat lonjakan harga komoditas telah mencapai Rp 279 triliun. Kemudian, penerimaan pada bea keluar juga melonjak hingga Rp 48,9 triliun, khususnya dari bahan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).

"Kita memproyeksikan dari sisi pajak, kita mendapatkan Rp 279 triliun penerimaan pajak yang berasal dari komoditas. Ini mungkin tidak akan berulang atau tidak akan setinggi ini untuk tahun depan,” ujar Sri Mulyani.

"Sementara, dari sisi bea cukai, kita mendapatkan bea keluar sebesar Rp 48,9 triliun terutama untuk komoditas yang bayar biaya keluar seperti CPO. Dan ini mungkin juga tidak akan terulang pada level yang setinggi ini,” lanjutnya.

Sri Mulyani mengungkapkan kalau melihat tahun ini, harga dari minyak mencapai US$ 95 hingga 100 per barrel. Tahun depan, harga minyak diperkirakan akan melemah pada level US$ 90 per barrel.

"Untuk harga komoditas seperti batu bara yang mencapai US$ 244, tahun depan diperkirakan akan lebih lemah yaitu pada level US$ 200. Sedangkan untuk CPO yang pada tahun ini mencapai US$ 1.350, diperkirakan juga akan menurun di bawah US$ 1.000. Ini semuanya harus dipertimbangkan di dalam mengestimasi penerimaan negara tahun depan,” terang Sri Mulyani.

