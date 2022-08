Indigo Demo Day: Ajang Kolaborasi Startup dan Investor

Jakarta, Beritasatu.com - Demi mendukung perkembangan inovasi dan startup anak bangsa, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menggelar Indigo Demo Day 2022.

Kegiatan tahunan ini bertujuan menghubungkan startup binaan Telkom terpilih dengan para pemodal ventura potensial agar dapat berkolaborasi dan menjalin kerja sama strategis.

Indigo Demo Day 2022 mengusung tema “Build Stronger Startup Ecosystem”, di mana Telkom melalui Program Indigo ingin memperkuat ekosistem startup di Indonesia yang telah dibangunnya selama lebih dari sepuluh tahun ini agar dapat berkontribusi lebih pada pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Kegiatan ini sendiri merupakan bagian dari rangkaian kegiatan B-20 Indonesia, sebuah forum dialog resmi G-20 dengan komunitas bisnis global yang telah didirikan sejak tahun 2010 silam. Secara resmi, B-20 Summit 2022 sendiri akan digelar pada 13-14 November 2022 mendatang.

“Startup terpilih yang hadir hari ini turut mendukung misi B-20 Indonesia Digitalization Task Force dalam menjembatani kesenjangan digital,” ujar M Fajrin Rasyid selaku B-20 Digitalization Taskforce Deputy Chair sekaligus Direktur Digital Bisnis Telkom.

Fajrin turut menyampaikan pentingnya peran startup dalam pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Menurutnya, para startup ini berpeluang menghadirkan nilai ekonomi baru dalam beberapa dekade mendatang. Terutama, mengingat peran startup yang telah membantu berbagai pihak dalam menjembatani kesenjangan digital dan menghadirkan solusi atas permasalahan yang banyak ditemui masyarakat.

Tidak hanya itu saja, para startup juga telah banyak membantu korporasi mengadopsi teknologi baru untuk mengakselerasikan bisnisnya, seperti misalnya teknologi blockchain, big data, Artificial Intelligence (AI), Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), cloud computing, dan Internet of Things (IoT).

“Selaku B20 Digitalization Task Force Deputy Chair, saya berharap para undangan yang hadir, yakni pemodal ventura, angel investor, dan pemodal korporasi dapat memberikan masukan, wawasan, akses, bahkan investasi kepada para startup binaan Indigo yang terpilih,” lanjut Fajrin.

Tercatat ada 57 undangan yang hadir dalam Indigo Demo Day 2022, mewakili 22 pemodal ventura, angel investor, dan pemodal korporasi; seperti MDI Ventures, Telkomsel Mitra Inovasi, East Ventures, Golden Gate Venture, Angel Investment Network Indonesia (ANGIN), OCBC NISP Ventura, dan masih banyak lagi.

Selain itu, kegiatan ini juga turut dihadiri oleh beberapa stakeholder ternama, seperti Alibaba Cloud Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Endeavor, serta Deloitte. Kehadiran para undangan ini diharapkan dapat membuka kesempatan para startup binaan untuk berjejaring dan berkolaborasi dalam menghadirkan terobosan baru.

Dalam kegiatan yang digelar dari siang hingga sore ini, Telkom juga menghadirkan rangkaian talkshow yang mengangkat topik “Prospects of Digital Startup Industry and Investment in Post Pandemic Era”.

Talkshow ini menghadirkan para ahli dan praktisi di ekosistem startup, antara lain EVP Digital Business & Technology Telkom Saiful Hidajat, Management Consultant Boston Consulting Group Davids Tjhin, Venture Partner East Venture Avina Sugiarto, serta Investment Analyst dari ANGIN Hyancythia Kesuma sebagai moderator.

Selain itu, para startup dan undangan yang hadir juga berkesempatan mengikuti sesi startup speed dating selama 20 menit untuk berdialog serta berdiskusi terkait kemungkinan pendanaan atau kemitraan yang dapat ditempuh.

Tercatat, setidaknya ada 5 startup yang menarik perhatian para undangan dalam kegiatan matchmaking ini. Salah satu startup yang mengikuti acara ini adalah BIOPS Agrotekno yang bergerak di industri pertanian dan Internet of Things (IoT).

Sebelumnya, Telkom sendiri telah memilih sepuluh startup terbaiknya dalam program Indigo yang hadir dalam Indigo Demo Day 2022 ini, di antaranya adalah Allure AI, ARKids, BIOPS Agrotekno, ctscope, Educourse, Komerce, Mallsampah, Manpro, Tumbasin, dan Wehub.

Ke depannya, Indigo selaku inkubator dan akselerator startup milik Telkom terus berusaha menghadirkan ekosistem yang memadai guna mendukung pertumbuhan startup yang kian pesat di Indonesia. Indigo Demo Day 2022 hanyalah satu dari beragam rangkaian program yang dihadirkan Indigo untuk membantu startup binaannya terhubung dengan berbagai pihak yang dapat memberikan pendanaan serta menjalin kerja sama strategis.

Sumber: PR