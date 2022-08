Harga Minyak Mentah Naik Hampir 2%, tetapi Masih "Murah"

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia naik cukup signifikan pada hari Senin (8/8/2022) karena data ekonomi positif dari Tiongkok dan Amerika Serikat memberi harapan untuk permintaan meskipun ada kekhawatiran resesi yang mengganggu.

Pada penutupan Senin, minyak mentah berjangka Brent naik 1,8%, mengakhiri hari di $96,65. Minyak mentah West Texas Intermediate AS 1,97% lebih tinggi pada $90,76 per barel. Selasa pagi ini di Asia, Brent masih di US$ 96,65 per barel dan WTI ada di US$ 90,49.

Harga minyak mentah bisa dibilang murah dibandingkan level Februari. Pekan lalu, kekhawatiran bahwa resesi dapat mengurangi permintaan energi mendorong kontrak Brent bulan depan turun 13,7% ke level terendah sejak Februari. Itu adalah penurunan mingguan terbesar Brent sejak April 2020, dan WTI kehilangan 9,7%.

Kedua kontrak naik lagi pada hari Jumat setelah pertumbuhan pekerjaan di Amerika Serikat, konsumen minyak utama dunia, secara tak terduga meningkat pada bulan Juli.

Sumber: CNBC.com