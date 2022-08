IHSG Dibuka Menguat Lewati Level Psikologis 7.100

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,47% ke 7.120,2 pada awal perdagangan hari ini, Selasa (9/8/2022).

Inflasi AS telah mencapai puncaknya. Inflasi inti (Headline CPI) AS diproyeksikan turun ke 8,7% (Vs. Juni 9,1%), karena harga bahan bakar yang lebih rendah karena penurunan harga minyak mentah. Dalam sepekan, Brent dan WTI terkontraksi pada Oktober 2022 turun 3% ke level masing-masing USD96,6/Barel dan USD89,9/Barel. Saham-saham Wall Street merespon positif, membentuk kenaikan di awal perdagangan, sebelum akhirnya ditutup mixed di awal pekan. Sementara itu, data ketenagakerjaan yang solid Jumat lalu, mengisyaratkan ekonomi AS siap untuk kenaikan FFR lebih lanjut. Fedwatch's US Rate Futures memproyeksikan probabilitas 67,5% untuk kenaikan FFR September 75Bps, naik dari 41% sebelum data tenaga kerja mengalahkan ekspektasi pasar. Potensi kenaikan FFR sebesar 75Bps pada September mendatang akan menjadi kenaikan tiga bulan terakhir berturut-turut dengan jumlah yang sama.

IHSG tertekan hingga level 7.050 setelah sempat menyentuh level psikologis 7.100 di awal perdagangan. BI mencatat bahwa Indeks Keyakinan Konsumen Indonesia pada bulan Juli turun ke level 123,2 (Vs. 128,2 Juni), menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengurangi porsi konsumsi mereka, karena kenaikan inflasi membuat konsumen membayar biaya yang sama atau bahkan lebih untuk barang yang sama, bahkan lebih sedikit produk. IHSG ditutup relatif datar di level 7.086 dengan penguatan tertinggi pada sektor-sektor antara lain Transportasi & Logistik, dan Material Dasar, didukung oleh sentimen positif terhadap PDB Indonesia 2Q22 YoY yang tumbuh mengesankan +5.44% (Vs. 1Q22 +5.01%). NHKSI Research memproyeksikan IHSG akan bullish dengan support: 7.050/7.000/6.930 dan resistance: 7.100-7.140/7.175.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 naik 0,67% ke kisaran 485, indeks LQ45 naik 0,55% ke kisaran 1012,7, JII naik 0,31% ke 620,8.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,78%, indeks komposit Shanghai naik 0,1%, Hang Seng Hong Kong turun 0,56%, S&P/ASX 200 turun 0,01%, Kospi Korsel turun 0,39%.

S&P 500 tergelincir 0,12% menjadi 4.140,06. Nasdaq Composite turun 0,10% menjadi 12.644,46. Dow naik tipis 29,07 poin menjadi ditutup pada 32.832,54.

