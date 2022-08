Pasar Kripto Reli, Investor Kompak Jaga Harga Meski Dibayangi Inflasi AS

Jakarta, Beritasatu.com - Harga bitcoin, ethereum, dan aset kripto utama lainnya melanjutkan reli pada Selasa (9/8/2022) pagi ini. Terpantau harga bitcoin telah reli selama empat hari terakhir di tengah tanda-tanda harapan bahwa inflasi di Amerika Serikat akan segera terkendali, tanpa memicu resesi yang curam.

Trader Tokocrypto Afid Sugiono mengatakan, investor tampaknya memilih berprasangka baik dalam melihat potensi ekonomi AS yang akan segera membaik. Kondisi itu, membentuk sentimen positif bagi investor untuk mengakumulasi aset di pasar kripto.

Dari sisi analisis teknikal, investor semakin bersemangat setelah harga BTC mempertahankan relinya setelah mampu tembus level psikologis di US$ 23.000. “Momentum ini bisa membawa harga BTC ke level psikologis selanjutnya di US$ 25.000,” katanya, Selasa (9/8/2022).

Sayangnya, upaya ini belum berhasil lantaran ada trader harian yang ingin melakukan likuidasi di level US$ 24.200 per keping, sebelum dihantam oleh perilisan data inflasi AS dan Indeks Harga Konsumen (CPI) pada pekan ini. Alhasil, pergerakan harga BTC sekarang sideways di rentang US$ 22.800-US$ 23.800.

Data inflasi AS bulan Juli menjadi pusat perhatian investor minggu ini yang akan dirilis 10 Agustus nanti. Banyak analis memperkirakan akan ada penurunan indeks inflasi AS ke 8,7% yang sebelumnya di bulan Juni sebesar 9,1%. Jika benar terjadi penurunan, maka kemungkinan besar market akan melanjutkan reli sepanjang minggu ini.

“Bitcoin memiliki target kenaikan ke level resistance yang berada di US$ 29.289. Level support terdekat BTC berada pada level US$ 21.873 sebagai tahanan apabila harga terkoreksi. Sementara, nilai ethereum memiliki target kenaikan selanjutnya berada pada level US$ 2.230-US$ 2.549. Apabila harga ETH mengalami koreksi, titik support berada pada level US$ 1.442,” sebut Afid.

