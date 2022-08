Realisasi Belanja Negara hingga Juli Capai Rp 1.448 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, realisasi belanja negara hingga akhir Juli 2022 mencapai Rp 1.448 triliun atau 46,5% dari pagu APBN.

"Artinya, mulai Agustus sampai Desember kita masih akan perlu membelanjakan sekitar 55% dari APBN. Kenaikan dari belanja kita harapkan mulai terjadi di semester II 2022,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (Kita), Kamis (11/8/2022).

Sri Mulyani menjelaskan, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) hingga akhir Juli 2022 mencapai Rp 490,7 triliun atau 51,9% dari pagu. Angka ini terbagi untuk belanja pegawai Rp 152 triliun tumbuh 5,3%, belanja barang Rp 192,5 triliun (kontraksi 11,3%), dan belanja modal Rp 70,2 triliun

"Anggaran ini dimanfaatkan untuk belanja pegawai termasuk THR dan gaji ke 13 yang disertai 50% dari tukin. Kemudian belanja operasional K/L, pengadaan peralatan/mesin, pembangunan jalan, jaringan irigasi, serta penyaluran berbagai bansos dan program PEN ke masyarakat,” ucapnya.

Realisasi belanja negara non K/L Rp 540,6 triliun atau 39,9% terhadap APBN. Realisasi belanja non k/k per 31 Juli 2022 mencapai Rp 540,6 triliun. Belanja non K/L sebagian besar digunakan untuk pembayaran kompensasi dan subsidi listrik dan BBM serta untuk prakerja.

"Jangan lupa untuk belanja non k/l ini komponen yang sangat penting adalah subsidi dan kompensasi baik untuk BBM maupun listrik. ini sudah kita bayarkan seluruh kekurangan kompensasi dari tahun lalu dan nanti di semester dua akan ada pembayaran yang cukup signifikan lagi,” kata Sri Mulyani.

