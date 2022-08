Pengendalian Inflasi, Pemerintah Diminta Jaga Stabilitas Harga

Jakarta, Beritasatu.com - Kenaikan harga makanan dan energi mengerek inflasi bergerak naik, bahkan sampai kisaran yang anomali bagi inflasi pangan. Tugas pemerintah untuk mengendalikan harga, yakni menurunkan inflasi sampai ke ambang batas wajar. Mengenai langkah yang diambil pemerintah untuk menjaga harga pangan ini, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eka Puspitawati mengatakan pemerintah juga perlu memastikan kesediaan barang dan memperhatikan efek psikologis masyarakat.

“Kunci biar terkendali, selain usaha yang dilakukan pemerintah. Usaha riil yang dilakukan misalnya operasi pasar, bagaimana cara agar suplai pangan dan energi tetap ada untuk menghindari inflasi yang lebih tinggi, maka pemerintah harus bisa menenangkan psikologi masyarakat,” kata Eka, Kamis (11/8/2022).

Menurutnya, ada istilah expected inflation atau inflasi yang didorong dari ekspektasi berlebihan. Jika terjadi ketakutan di masyarakat, maka harga akan lebih cepat naik. Namun, menurutnya, ketakutan ini lebih banyak dirasakan oleh pihak swasta.

“Masyarakat secara umum konsumsi lebih banyak dipenuhi dalam negeri. Barang impor yang terdistruksi besar besaran atas guncangan internasional. Kalau dari masyarakat belum banyak kena imbas, asal tidak di-blow up. Kalau dari pengusaha khawatir itu pengaruhnya ke masyarakat,“ ujarnya.

Dengan adanya pembatasan impor dalam beberapa bulan ke depan, sejumlah pengusaha pasti kesulitan mendapat bahan baku. Ini akan membawa dampak pada bisnis para pengusaha. Meski begitu, Eka optimistis inflasi secara keseluruhan masih akan tetap terkendali, karena pergerakan masyarakat.

“Dorongan inflasi yang masih disokong oleh tarikan demand, bahwa masyarakat masih beraktivitas, masih berproduksi, melakukan investasi, masih bisa terjaga. Karena inflasi di satu sisi, mengkhawatirkan jika tidak terkendali, tetapi inflasi dibutuhkan untuk mendorong sisi produksi,” kata Eka.

Inflasi pangan terasa pada masyarakat kecil. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan tugas pemerintah untuk mengendalikan harga dan menurunkan inflasi sampai ke ambang batas wajar. “Menurunkan 10,47 persen menjadi enam atau bahkan 5 persen betul-betul dampak sosialnya sangat besar untuk menyejahterakan rakyat,” kata Perry, Rabu (10/8/2022).

