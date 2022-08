Investor Profit Taking, Pasar Kripto Sedikit Tertahan

Jakarta, Beritasatu.com - Pasar kripto menjelang akhir pekan terpantau mengalami kelesuan. Kondisi yang sama terjadi dengan Ethereum yang harus terpental dari zona hijau. Secara keseluruhan, investor kripto dibuat bingung oleh sikap pasar kripto selama pekan ini.

Sejumlah aset kripto, terutama yang berkapitalisasi besar atau big cap terpantau menurun dan masuk ke zona merah pada perdagangan Jumat (12/8/2022).

Berdasarkan pantauan CoinMarketCap, nilai Bitcoin bertengger di harga US$ 23.949 atau turun 2,61% dalam 24 jam terakhir. Altcoin lainnya, Ethereum (ETH) juga harus turun 0,23% ke US$ 1.888,68. Sementara, Binance Coin (BNB), Solana (SOL) dan XRP anjlok lebih dari 1%.

Trader Tokocrypto, Afid Sugiono, mengatakan pasar kripto mulai kehabisan bensin, walaupun masih dihujani segudang sentimen positif.

Sejatinya, sentimen makroekonomi masih bisa menjadi angin segar bagi pasar kripto, setelah Departemen Ketenagakerjaan AS telah mengumumkan inflasi tahunan AS yang ternyata mengalami penurunan dari 9,1% kini hanya 8,5% pada Juli 2022.

"Pasar kripto tampak mulai goyah padahal jika dilihat dari sisi sentimen positif masih banyak yang bisa mendorong laju market ke reli selanjutnya. Terlebih indeks inflasi AS turun, data itu mengindikasikan bahwa siklus inflasi tinggi AS mungkin telah mencapai puncaknya, meski angka 8,5% masih jadi salah satu yang tertinggi,” kata Afid dalam keterangannya, Jumat (12/8/2022).

Melihat data tersebut, investor bisa optimistis siklus inflasi tinggi AS sudah mencapai puncaknya. Sehingga, berharap bank sentral AS, The Fed, mulai bersikap lunak dalam melakukan kebijakan suku bunganya. Namun, rupanya hal tersebut belum mampu membuat gerak laju pasar kuat naik.

Sumber: Investor Daily