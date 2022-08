Secara Mingguan, Harga Emas Naik Empat Kali Berturut-turut

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas menguat pada Jumat (12/8/2022) karena penurunan imbal hasil Treasury AS. Pencapain ini juga membuat harga emas naik secara mingguan empat kali berturut-turut, karena investor mencermati data inflasi Amerika Serikat baru-baru ini.

Harga emas di pasar spot naik 0,6% menjadi US$ 1.800,196 per ons menuju kenaikan mingguan lebih 1%. Sementara harga emas berjangka AS menguat 0,54% pada US$ 1.817,00.

"Saat ini pasar emas melihat beberapa short-covering dan didukung turunnya imbal hasil," kata Kepala Strategi Komoditas di TD Securities, Bart Melek.

Adapun imbal hasil Treasury AS turun setelah minggu yang bergejolak karena investor mengevaluasi apakah inflasi dapat mengurangi agresivitas Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga. Data yang dirilis awal pekan ini menunjukkan bahwa inflasi di AS telah terkendalil di level 8,5%. Menyikapi hal itu pelaku pasar menurunkan ekspektasi kenaikan suku bunga agresif the Fed.

Namun komentar Fed baru-baru ini menjadi hawkish, sehingga menghentikan logam tidak menembus di atas level US$ 1.800.

“Rally emas terhenti setelah melandainya angka CPI (consumer price index), pasar percaya inflasi akan terus menjadi masalah. Pejabat Fed juga menyarankan mereka tidak mampu melepaskan perang melawan inflasi,” tambah Melek.

Sementara emas cenderung positif di tengah kondisi bunga rendah karena emas tidak menghasilkan bunga.

Adapun ketidakpastian perkembangan Taiwan mendorong importir emas batangan di Tiongkok untuk menunda pembelian besar-besaran.

Sedangkan harga perak di pasar spot naik 2,38% menjadi US$ 20,774 per ons, platinum menguat 0,58% pada US$ 961,65 dan paladium turun 2,82% menjadi US$ 2.212,58.

