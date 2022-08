BRILiaN Young Leader Indonesia, Upaya BRI Ciptakan Talenta Unggul

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BRI terus berkomitmen mewujudkan visi sebagai The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia di mana salah satu enabler-nya adalah Home to The Best Talent.

Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan mempersiapkan talenta muda untuk menjadi pemimpin di masa depan.

Kali ini, BRI memperkenalkan program BRILiaN Young Leader Indonesia (BYLI), pengembangan bagi pekerja Insan BRILiaN muda terpilih yang memberikan akselerasi karier, kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan. Pada program BYLI, para talenta unggul bisa mengakselerasi karier dalam menduduki jabatan strategis serta posisi top management perusahaan.

Direktur Human Capital BRI Agus Winardono mengatakan, melalui program BYLI, perseroan berharap bisa terus berkembang di dunia internasional dan meraih prestasi-prestasi terbaik.

“BRI fokus mempersiapkan kehadiran milenial dan talenta muda yang menjadi inspirasi, energi penggerak kemajuan, dan transformasi perusahaan. Dengan adanya keunggulan dari sisi experience dan exposure, hal ini bisa meningkatkan kualitas SDM di Indonesia,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari siaran pers, Minggu (14/8/2022).

Ia melanjutkan, program BYLI menjadi upaya perseroan untuk terus berdedikasi menjadi Home to the Best Talent dengan menjaring dan mengembangkan talenta muda untuk memberi makna untuk Indonesia.

“Hal ini akan menjadi peluang dan jenjang karier yang luas dan terbuka untuk seluruh insan BRILiaN yang menunjukkan strong performance,” tambahnya.

Seperti diketahui, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demograļ¬ pada kurun 2030-2040 di mana akan didominasi oleh masyarakat usia produktif. Oleh karena itu, BRI senantiasa mempersiapkan talenta terbaik untuk menjadi profesional yang kompeten, tangguh, serta mampu beradaptasi dengan perubahan.

Sebagai informasi, BRI pun terus menorehkan prestasi yang membanggakan, seperti pencapaian kinerja keuangan pada 2021 yang mendapat pengakuan dari The Banker dalam ‘Top 1000 World Banks 2022’ sebagai bank terbaik di Indonesia dan ‘Global 2000 World's Largest Public Companies’ oleh Forbes 2022 sebagai perusahaan publik terbesar di Indonesia.



Penghargaan ini membuktikan BRI berhasil dan mampu menunjukkan kinerja positif di tengah kondisi krisis ekonomi dan pandemi Covid-19. Selain itu, BRI juga kembali dinobatkan menjadi Best Company to Work for in Asia 2022 untuk kedua kali dan sebagai Most Caring Companies dalam ajang WE CARE oleh HR Asia, lembaga media publikasi internasional untuk para profesional di bidang human resources.

BRI berhasil unggul dari 300 perusahaan dari 13 negara Asia, yakni Tiongkok, Kamboja, Hong Kong, Indonesia, India, Korea, Makau, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam berpartisipasi dalam ajang HR Asia.

