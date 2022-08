Tada Meraih 5 Penghargaan Tertinggi Tingkat Asia Pasifik

Jakarta, Beritasatu.com - Tada, penyedia solusi dan platform Loyalty & Rewards di Indonesia, meraih 5 penghargaan tertinggi untuk berbagai kategori dalam ajang The Asia-Pacific Loyalty & Engagement Awards 2022 yang diselenggarakan oleh Marketing-Interactive di Singapura, Jumat (12/8/2022).

Founder dan CEO Tada, Antonius Taufan, menyampaikan, penghargaan tersebut merupakan pencapaian membanggakan yang juga menjadi motivasi bagi Tada untuk terus belajar, berkembang, dan memperbaiki diri sehingga dapat tetap memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh klien.

“Selama 10 tahun terakhir, Tada bahkan sudah merambah pasar internasional seperti Malaysia, Singapura, Australia, dan Filipina, dan telah membantu ratusan merek terkemuka mempererat hubungan dengan pelanggan melalui transformasi teknologi dan solusi Rewards & Loyalty yang game-changing, melalui satu platform,” kata Antonius, dalam keterangannya, Minggu (14/8/2022).

Tada memenangi penghargaan The Best Loyalty Programme for Food & Beverage atau Program Loyalty Terbaik untuk kategori Makanan & Minuman dan penghargaan untuk kategori The Best Online Experience atau Pengalaman Daring Terbaik.

Selain itu, melalui program yang dibangun bersama Erha, Tada juga berhasil memenangi The Best Loyalty Programme for Fashion & Beauty Product atau Program Loyalty Terbaik untuk kategori produk Fashion & Kecantikan, dan penghargaan untuk kategori The Best Membership Programme atau Program Keanggotaan Terbaik.

