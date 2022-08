IHSG Menguat Tipis, Ekspor Diperkirakan Melambat

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat tipis 0,07% ke 7.134,5 pada awal perdagangan hari ini, Senin (15/8/2022).

Data University of Michigan memperkirakan inflasi 1-tahun bulan Agustus turun menjadi 5,0% (versus Juli 5,2%). Survei ini menjadi semakin penting setelah komponen ekspektasi inflasi digunakan sebagai dasar bagi The Fed untuk menentukan tingkat suku bunga, Apresiasi Wall Street yang bergerak di zona hijau merespon positif sentimen konsumen yang melampaui ekspektasi. Data indeks kepercayaan konsumen Agustus berada di 55.1 (versus survei 52.5).

Surplus neraca perdagangan diperkirakan menurun, karena harga komoditas miring. Data Bloomberg memperkirakan neraca perdagangan Indonesia Juli mencatat surplus US$ 3,8 miliar (versus Juni +5,1 miliar). Selain penurunan beberapa harga komoditas global, NHKSI Research melihat perlambatan ekonomi negara tujuan ekspor akan mendorong turunnya surplus Juli. Survei juga memproyeksikan pertumbuhan ekspor Juli YoY turun di +30,7% (Vs. Juni +40,7%). Namun, impor Juli YoY diperkirakan akan tumbuh +33,3% (Vs. Juni 21,9%). Sebagai catatan, ekspor Juni 2022 tercatat sebesar US$ 26,1 miliar (+21,3% MoM; +40,7% YoY); tertinggi ketiga setelah April 2022 dan Maret 2022 yang masing-masing membukukan USD27,2 miliar dan USD 6,5 miliar.

IHSG tertahan di level psikologis 7.100 pada akhir pekan lalu. Sementara itu, teknologi turun 2% atau memimpin penurunan sektoral. Diikuti oleh transportasi & logistik dan keuangan, masing-masing turun 0,9% dan 0,7%. Tekanan IHSG berbanding terbalik dengan rupiah yang terapresiasi mendekati level Rp 14.600/USD Jumat lalu. IHSG secara konsisten berada di zona merah pada hari Jumat, membuat kami memproyeksikan IHSG akan bergerak konsolidasi/pullback dengan support: 7.110-7.075/7.020-7.000 dan resistance: 7.175-7.181 / 7.250/7.350.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 turun 0,27% ke kisaran 483,4, indeks LQ45 naik 0,07% ke kisaran 1.012,75, JII turun 0,14% ke 618.

Nikkei 225 Tokyo naik 1,05%, indeks komposit Shanghai naik 0,26%, Hang Seng Hong Kong naik 0,3%, S&P/ASX 200 Australia naik 0,4%, Straits Times Singapura turun 0,14%.

