Bank Indonesia: Utang Luar Negeri Indonesia Menyusut

Jakarta, Beritasatu.com – Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal II-2022 turun US$ 9,6 miliar atau sekitar Rp 141 triliun menjadi US$ 403 miliar, dibandingkan dengan posisi ULN pada kuartal sebelumnya yang mencapai US$ 412,6 miliar.

ULN Indonesia pada triwulan II 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 31,8%, menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 33,8%.

Perkembangan ini disebabkan oleh penurunan posisi ULN baik sektor publik yaitu pemerintah dan Bank Indonesia (BI), maupun sektor swasta.

“Secara tahunan, posisi ULN kuartal II-2022 mengalami kontraksi sebesar 3,4% secara year on year (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya yang sebesar 0,9% (yoy),” ujar Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono dalam siaran pers BI, Senin (15/8/2022).

Penurunan posisi ULN Pemerintah antara lain karena adanya pelunasan pinjaman bilateral, komersial, dan multilateral yang jatuh tempo selama periode April hingga Juni 2022. Pelunasan Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo juga turut mendukung penurunan ULN Pemerintah di triwulan laporan. Di samping itu, volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi juga berpengaruh pada perpindahan investasi SBN domestik ke instrumen lain, sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik.

Penarikan ULN pada triwulan II 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel," kata Erwin.

