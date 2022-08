BPS: Ekspor Melambat, Surplus Neraca Perdagangan RI Menyusut

Jakarta, Beritasatu.com - Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia Juli 2022 mengalami surplus US$ 4,23 miliar (Rp 62,3 triliun). Surplus ini menurun dari US$ 5,15 miliar bulan Juni lalu, dan naik tipis dari US$ 4,11 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

"Neraca perdagangan Indonesia Juli 2022 mengalami surplus US$4,23 miliar terutama berasal dari sektor nonmigas US$7,31 miliar, namun tereduksi oleh defisit sektor migas senilai US$3,08 miliar," kata BPS dalam keterangan resminya, Senin (15/8/2022).

Nilai ekspor Indonesia Juli 2022 mencapai US$ 25,57 miliar atau turun 2,20% dibanding ekspor Juni 2022. Dibanding Juli 2021 nilai ekspor naik sebesar 32,03%. Nilai impor Indonesia Juli 2022 mencapai US$ 21,35 miliar, naik 1,64% dibandingkan Juni 2022 atau naik 39,86% dibandingkan Juli 2021.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Juli 2022 mencapai US$166,70 miliar atau naik 36,36% dibanding periode yang sama tahun 2021. Sementara ekspor nonmigas mencapai US$157,55 miliar atau naik 36,45%.

