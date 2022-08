BPS Catat Nilai Impor Indonesia Naik 1,64% di Juli 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai impor pada Juli 2022 mencapai US$21,35 miliar. Nilai tersebut mengalami kenaikan 1,64% dari bulan sebelumnya (month to month/m-tom). Namun, jika dibandingkan dengan posisi Juli 2021 (year on year/y-on-y) terjadi kenaikan 39,86%.

Impor migas Juli 2022 senilai US$ 4,46 miliar, naik 21,3% dibandingkan Juni 2022 atau naik 148,38% dibandingkan Juli 2021. Impor nonmigas Juli 2022 senilai US$ 16,89 miliar, turun 2,53% dibandingkan Juni 2022 atau naik 25,41% dibandingkan Juli 2021.

"Untuk impor komoditas migas ini peningkatannya cukup tajam yaitu sebesar 148,38% dari US$ 1,79 miliar menjadi US$ 4,46 miliar,” ucap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto dalam telekonferensi pers di Kantor BPS pada Senin (15/8/2022).

Setianto mengatakan jika dilihat menurut penggunaan barang hanya impor bahan baku/penolong yang tidak mengalami kontraksi baik secara month-to-month maupun secara year on year.

Nilai impor bahan baku/penolong pada Juli 2022 sebesar US$ 16,7 miliar dengan kontribusi terbesar yaitu 78,23% terhadap impor Juli 2022. Secara month to month terjadi pertumbuhan 2,9% dan secara year on year terjadi pertumbuhan 44,49%.

"Impor bahan baku dan penolong yang mengalami peningkatan 2,90%, utamanya didorong oleh bahan bakar mineral (HS 27) yaitu sebesar 14,70% serta logam mulia dan perhiasan (HS 71) sebesar 64,84%,” kata Setianto.

Nilai impor barang modal mencapai US$ 3 miliar pada Juli 2022 dengan kontribusi 14,04% terhadap impor Juli 2022. Secara month to month mengalami kontraksi 2,56% namun secara year on year terjadi pertumbuhan 44,33%.

“Untuk impor barang modal ini yang komoditas terbesar adalah kapal perahu dan struktur terapung(HS 89)yang mengalami penurunan sebesar 84,94% serta komoditas piranti lunak barang digital dan barang kiriman (HS 99) yang mengalami penurunan sebesar 98,04%,” tandas Setianto.

Sumber: BeritaSatu.com